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Храним зелень правильно: как сохранить её свежей на неделю

1:25
Еда

Листовая зелень, такая как салат или шпинат, портится быстро, особенно при неправильном хранении. Чтобы избежать увядания и гниения, стоит соблюдать несколько простых правил.

Зелень
Фото: Freepik by bublikhaus
Зелень

Почему зелень так быстро портится

  1. Нежная текстура.
    Листья зелени легко повреждаются при контакте с влагой, что ускоряет процессы гниения.

  2. Конденсат в пакетах.
    Даже в плотно закрытом пакете с застёжкой-молнией образуется влага, которая ухудшает состояние зелени.

Советы по хранению зелени

  1. Не мойте зелень заранее.
    Листья следует промывать только перед употреблением, чтобы избежать лишней влаги во время хранения.

  2. Используйте зип-пакеты с салфетками.
    Положите зелень в плотный пакет с застёжкой-молнией, проложив её бумажными полотенцами. Салфетки впитают конденсат и предотвратят увядание.

  3. Не заполняйте пакет слишком плотно.
    Оставьте немного свободного места, чтобы обеспечить приток воздуха. Это поможет сохранить свежесть листьев дольше.

Как долго сохраняется зелень

При правильном хранении в зип-пакете с салфетками зелень останется свежей и хрустящей на протяжении недели. Это простое решение значительно уменьшает количество пищевых отходов и позволяет наслаждаться свежей зеленью каждый день.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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