Храним зелень правильно: как сохранить её свежей на неделю

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Листовая зелень, такая как салат или шпинат, портится быстро, особенно при неправильном хранении. Чтобы избежать увядания и гниения, стоит соблюдать несколько простых правил.

Фото: Freepik by bublikhaus Зелень

Почему зелень так быстро портится

Нежная текстура.

Листья зелени легко повреждаются при контакте с влагой, что ускоряет процессы гниения. Конденсат в пакетах.

Даже в плотно закрытом пакете с застёжкой-молнией образуется влага, которая ухудшает состояние зелени.

Советы по хранению зелени

Не мойте зелень заранее.

Листья следует промывать только перед употреблением, чтобы избежать лишней влаги во время хранения. Используйте зип-пакеты с салфетками.

Положите зелень в плотный пакет с застёжкой-молнией, проложив её бумажными полотенцами. Салфетки впитают конденсат и предотвратят увядание. Не заполняйте пакет слишком плотно.

Оставьте немного свободного места, чтобы обеспечить приток воздуха. Это поможет сохранить свежесть листьев дольше.

Как долго сохраняется зелень

При правильном хранении в зип-пакете с салфетками зелень останется свежей и хрустящей на протяжении недели. Это простое решение значительно уменьшает количество пищевых отходов и позволяет наслаждаться свежей зеленью каждый день.