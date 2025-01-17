Храним зелень правильно: как сохранить её свежей на неделю

Листовая зелень, такая как салат или шпинат, портится быстро, особенно при неправильном хранении. Чтобы избежать увядания и гниения, стоит соблюдать несколько простых правил.
Нежная текстура.
Листья зелени легко повреждаются при контакте с влагой, что ускоряет процессы гниения.
Конденсат в пакетах.
Даже в плотно закрытом пакете с застёжкой-молнией образуется влага, которая ухудшает состояние зелени.
Не мойте зелень заранее.
Листья следует промывать только перед употреблением, чтобы избежать лишней влаги во время хранения.
Используйте зип-пакеты с салфетками.
Положите зелень в плотный пакет с застёжкой-молнией, проложив её бумажными полотенцами. Салфетки впитают конденсат и предотвратят увядание.
Не заполняйте пакет слишком плотно.
Оставьте немного свободного места, чтобы обеспечить приток воздуха. Это поможет сохранить свежесть листьев дольше.
При правильном хранении в зип-пакете с салфетками зелень останется свежей и хрустящей на протяжении недели. Это простое решение значительно уменьшает количество пищевых отходов и позволяет наслаждаться свежей зеленью каждый день.
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