Как нарезать лук без слёз: два простых способа

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Многие домохозяйки сталкивались с проблемой слёз при нарезке лука. Обычные методы часто оказываются неэффективными, но есть два проверенных способа, которые помогут раз и навсегда справиться с этой неприятностью.

Фото: Freepik by Racool_studio Лук

Способ 1: Лимон против слёз

Перед началом работы просто проведите лезвием ножа по свежему лимону. Лимонная кислота нейтрализует агрессивные соединения в луке, которые вызывают слезотечение. Это простой, но эффективный способ, который избавит вас от неудобств.

Способ 2: Замороженный нож

Поместите нож в морозильник примерно на 15 минут перед нарезкой лука. Холод замедляет активность ферментов, которые раздражают глаза, и нарезка становится комфортной.

Попрощайтесь со слезами

Выбрав один из этих методов, вы можете нарезать лук без страха и неудобств. Отныне коварные слёзы от лука останутся в прошлом, а готовка станет приятнее!

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

