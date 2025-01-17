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Как нарезать лук без слёз: два простых способа

1:02
Еда

Многие домохозяйки сталкивались с проблемой слёз при нарезке лука. Обычные методы часто оказываются неэффективными, но есть два проверенных способа, которые помогут раз и навсегда справиться с этой неприятностью.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Способ 1: Лимон против слёз

Перед началом работы просто проведите лезвием ножа по свежему лимону. Лимонная кислота нейтрализует агрессивные соединения в луке, которые вызывают слезотечение. Это простой, но эффективный способ, который избавит вас от неудобств.

Способ 2: Замороженный нож

Поместите нож в морозильник примерно на 15 минут перед нарезкой лука. Холод замедляет активность ферментов, которые раздражают глаза, и нарезка становится комфортной.

Попрощайтесь со слезами

Выбрав один из этих методов, вы можете нарезать лук без страха и неудобств. Отныне коварные слёзы от лука останутся в прошлом, а готовка станет приятнее!

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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