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Как приготовить айран дома: простой рецепт здоровья

1:45
Еда

Айран — традиционный турецкий напиток, состоящий всего из трёх ингредиентов: йогурта, воды и соли. Несмотря на простоту состава, этот напиток обладает множеством полезных свойств, которые делают его незаменимым для здоровья.

Кефир
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Кефир

Как приготовить айран

Ингредиенты:

  • 400 мл греческого или балканского йогурта;
  • 500 мл минеральной воды;
  • половина чайной ложки соли.

Способ приготовления:

  1. Смешайте йогурт, воду и соль в большой ёмкости.
  2. Взбейте смесь до образования лёгкой пены.
  3. Подавайте охлаждённым.

Для разнообразия вкуса можно добавить мяту или цедру цитрусовых.

Польза айрана

Айран — это настоящий кладезь витаминов и минералов:

  • Витамины B, C и D, белок, кальций и натрий поддерживают здоровье костей, мышц и сосудов.
  • Улучшение пищеварения: живые бактериальные культуры укрепляют микрофлору кишечника.
  • Регуляция давления и уровня холестерина: благодаря соли и минеральным веществам.
  • Улучшение состояния кожи: витамин C способствует синтезу коллагена и повышает эластичность сосудов.
  • Укрепление иммунитета: регулярное употребление айрана поддерживает защитные силы организма.

Почему стоит включить айран в рацион

Айран — это не только освежающий напиток, который утоляет жажду, но и ценный источник питательных веществ. Он помогает сохранить здоровье и улучшить общее самочувствие. Попробуйте приготовить его дома и ощутите все преимущества сами.

Уточнения

Айра́н — кисломолочный напиток на основе тураха, катыка или разновидность кефира у тюркских, кавказских, балканских народов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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