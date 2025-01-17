Как приготовить айран дома: простой рецепт здоровья

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Айран — традиционный турецкий напиток, состоящий всего из трёх ингредиентов: йогурта, воды и соли. Несмотря на простоту состава, этот напиток обладает множеством полезных свойств, которые делают его незаменимым для здоровья.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Кефир

Как приготовить айран

Ингредиенты:

400 мл греческого или балканского йогурта;

500 мл минеральной воды;

половина чайной ложки соли.

Способ приготовления:

Смешайте йогурт, воду и соль в большой ёмкости. Взбейте смесь до образования лёгкой пены. Подавайте охлаждённым.

Для разнообразия вкуса можно добавить мяту или цедру цитрусовых.

Польза айрана

Айран — это настоящий кладезь витаминов и минералов:

Витамины B, C и D, белок, кальций и натрий поддерживают здоровье костей, мышц и сосудов.

поддерживают здоровье костей, мышц и сосудов. Улучшение пищеварения: живые бактериальные культуры укрепляют микрофлору кишечника.

живые бактериальные культуры укрепляют микрофлору кишечника. Регуляция давления и уровня холестерина: благодаря соли и минеральным веществам.

благодаря соли и минеральным веществам. Улучшение состояния кожи: витамин C способствует синтезу коллагена и повышает эластичность сосудов.

витамин C способствует синтезу коллагена и повышает эластичность сосудов. Укрепление иммунитета: регулярное употребление айрана поддерживает защитные силы организма.

Почему стоит включить айран в рацион

Айран — это не только освежающий напиток, который утоляет жажду, но и ценный источник питательных веществ. Он помогает сохранить здоровье и улучшить общее самочувствие. Попробуйте приготовить его дома и ощутите все преимущества сами.

Уточнения

Айра́н — кисломолочный напиток на основе тураха, катыка или разновидность кефира у тюркских, кавказских, балканских народов.

