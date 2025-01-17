Как приготовить айран дома: простой рецепт здоровья

Айран — традиционный турецкий напиток, состоящий всего из трёх ингредиентов: йогурта, воды и соли. Несмотря на простоту состава, этот напиток обладает множеством полезных свойств, которые делают его незаменимым для здоровья.
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Кефир
Как приготовить айран
Ингредиенты:
400 мл греческого или балканского йогурта;
500 мл минеральной воды;
половина чайной ложки соли.
Способ приготовления:
Смешайте йогурт, воду и соль в большой ёмкости.
Взбейте смесь до образования лёгкой пены.
Подавайте охлаждённым.
Для разнообразия вкуса можно добавить мяту или цедру цитрусовых.
Польза айрана
Айран — это настоящий кладезь витаминов и минералов:
Витамины B, C и D, белок, кальций и натрий поддерживают здоровье костей, мышц и сосудов.
Улучшение пищеварения: живые бактериальные культуры укрепляют микрофлору кишечника.
Регуляция давления и уровня холестерина: благодаря соли и минеральным веществам.
Улучшение состояния кожи: витамин C способствует синтезу коллагена и повышает эластичность сосудов.
Укрепление иммунитета: регулярное употребление айрана поддерживает защитные силы организма.
Почему стоит включить айран в рацион
Айран — это не только освежающий напиток, который утоляет жажду, но и ценный источник питательных веществ. Он помогает сохранить здоровье и улучшить общее самочувствие. Попробуйте приготовить его дома и ощутите все преимущества сами.
Уточнения
Айра́н — кисломолочный напиток на основе тураха, катыка или разновидность кефира у тюркских, кавказских, балканских народов.