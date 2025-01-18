Оригинальное греческое блюдо: пастицио из цветной капусты

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Еда

Ингредиенты на 4 порции

  1. Цветная капуста – 1 шт.
  2. Морковь – 1 шт.
  3. Оливковое масло, соль, перец – по вкусу.
  4. Молоко – 500 мл.
  5. Яйца – 2 шт.
  6. Мука – 40 г.
  7. Тёртый пармезан – 3 ст.л.
  8. Моцарелла – 80 г.
  9. Шалфей, мускатный орех и петрушка – по вкусу.

Приготовление

  1. Вымойте цветную капусту и разберите её на соцветия.
  2. Очистите морковь и нарежьте её тонкими полосками, кубиками или соломкой.
  3. В большой сковороде разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла, добавьте морковь и цветную капусту.
  4. Посолите, поперчите и тушите 3–4 минуты. Затем добавьте полстакана воды, накройте крышкой и готовьте ещё 10 минут.
  5. Тем временем взбейте яйца в миске, добавьте муку и хорошо перемешайте. Влейте молоко.
  6. Добавьте соль, мускатный орех и половину тёртого сыра.
  7. Через 10 минут цветная капуста останется слегка недоваренной, но это нормально. Снимите её с огня, добавьте к ней тесто и верните на огонь.
  8. Доведите до кипения, аккуратно помешивая. Потребуется всего две минуты, чтобы смесь загустела и стала кремовой.
  9. Положите всё в форму для запекания, добавьте сверху кусочками моцареллы и посыпьте оставшимся пармезаном, а затем поставьте в духовку на 30 минут при температуре 180 °C.

    Цветная капуста
    Фото: flickr.com by McKay Savage, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
    Цветная капуста

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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