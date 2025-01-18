Оригинальное греческое блюдо: пастицио из цветной капусты
Ингредиенты на 4 порции
- Цветная капуста – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Оливковое масло, соль, перец – по вкусу.
- Молоко – 500 мл.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 40 г.
- Тёртый пармезан – 3 ст.л.
- Моцарелла – 80 г.
- Шалфей, мускатный орех и петрушка – по вкусу.
Приготовление
- Вымойте цветную капусту и разберите её на соцветия.
- Очистите морковь и нарежьте её тонкими полосками, кубиками или соломкой.
- В большой сковороде разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла, добавьте морковь и цветную капусту.
- Посолите, поперчите и тушите 3–4 минуты. Затем добавьте полстакана воды, накройте крышкой и готовьте ещё 10 минут.
- Тем временем взбейте яйца в миске, добавьте муку и хорошо перемешайте. Влейте молоко.
- Добавьте соль, мускатный орех и половину тёртого сыра.
- Через 10 минут цветная капуста останется слегка недоваренной, но это нормально. Снимите её с огня, добавьте к ней тесто и верните на огонь.
- Доведите до кипения, аккуратно помешивая. Потребуется всего две минуты, чтобы смесь загустела и стала кремовой.
- Положите всё в форму для запекания, добавьте сверху кусочками моцареллы и посыпьте оставшимся пармезаном, а затем поставьте в духовку на 30 минут при температуре 180 °C.
Фото: flickr.com by McKay Savage, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Цветная капуста
Уточнения
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру