Оригинальное греческое блюдо: пастицио из цветной капусты

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.



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