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Частая ошибка во время варки пельменей: это необходимо знать

1:27
Еда

Мягкое и нежное тесто для пельменей — мечта многих хозяек. Однако часто вместо ожидаемого результата блюдо получается слишком жёстким, или, как говорят, "дубовым". В чём же причина такого провала?

Пельмени
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Почему пельмени становятся жёсткими?

На первый взгляд, проблема может заключаться в неправильном замесе теста. Но на самом деле в большинстве случаев дело вовсе не в этом. Многие допускают ошибку уже на этапе варки.

Вредная добавка при варке

Некоторые хозяйки добавляют уксус в кипящую воду, считая, что он улучшит вкус и консистенцию пельменей. Существует мнение, что кислая добавка делает блюдо более нежным и аппетитным. Однако это серьёзное заблуждение.

На практике уксус, попадая в кипящую воду, оказывает обратное действие. Под воздействием высокой температуры он "запечатывает" тесто, делая его твёрдым и жёстким. Вместо ожидаемой нежности мучная оболочка затвердевает, а вкусовые качества блюда заметно ухудшаются.

Главный вывод

Если вы хотите приготовить пельмени с мягким и нежным тестом, избегайте добавления уксуса в воду. Этот шаг — грубая ошибка, которую легко устранить. Вместо этого сосредоточьтесь на правильном замесе теста и соблюдении условий варки.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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