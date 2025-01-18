Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обязанности владельцев домашних животных: что нужно знать, чтобы не получить штраф за питомца
Наталья Поклонская посоветовала праздновать Купало, Самайн и Йоль
Счета или недвижимость: что лучше защитит деньги от инфляции
Четыре простых секрета для пышных оладий, которые изменят завтрак
Удивительное удобрение: как древесная зола увеличивает урожай вишни
Полный привод на автомате: выбираем режим как профессионал
Объемные губы и четкий овал без филлеров: что такое дентальный лифтинг
Реальность против ожиданий — блогер рассказал о провальной аренде через Airbnb
Герань, которая цветёт вечно: эффективные удобрения и их применение

Быстрый десерт без духовки: рецепт знаменитой шоколадной колбасы с молоком

1:28
Еда

"Шоколадная колбаса" — это простой и вкусный десерт, который можно приготовить за считанные минуты. Для его создания не требуется выпекание в духовке, что делает процесс еще более удобным и быстрым.

Шоколадная колбаса
Фото: commons.wikimedia.org by Million Moments, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Шоколадная колбаса

Ингредиенты:

  • 500 г печенья
  • 100 г орехов (по желанию)
  • 3-4 ст. л. какао-порошка
  • 3-6 ст. л. сахара (по вкусу)
  • 180 г сливочного масла
  • 150 г молока

Приготовление:

  1. В небольшую кастрюлю влейте молоко, добавьте сахар и какао-порошок. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Затем снимите с огня и дайте немного остыть.
  2. Печенье раскрошите на кусочки разного размера. Можно использовать как целые печеньки, так и их половинки или четвертинки.
  3. Влейте молочно-шоколадную смесь в печенье и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  4. На рабочую поверхность расстелите пищевую пленку. Выложите получившуюся массу и сформируйте из нее плотную колбаску, завернув края пленки.
  5. Уберите "Шоколадную колбасу" в холодильник на 3 часа, чтобы десерт застыл.
  6. Когда десерт застынет, достаньте его из холодильника и нарежьте на порционные кусочки. "Шоколадная колбаса" готова!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В России стартовали продажи беспохмельной водки
Экономика и бизнес
В России стартовали продажи беспохмельной водки Аудио 
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Садоводство, цветоводство
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Еда и рецепты
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Четыре простых секрета для пышных оладий, которые изменят завтрак
Удивительное удобрение: как древесная зола увеличивает урожай вишни
Полный привод на автомате: выбираем режим как профессионал
Объемные губы и четкий овал без филлеров: что такое дентальный лифтинг
Реальность против ожиданий — блогер рассказал о провальной аренде через Airbnb
Герань, которая цветёт вечно: эффективные удобрения и их применение
Быстрый десерт без духовки: рецепт знаменитой шоколадной колбасы с молоком
Цены на новостройки снова ползут вверх: рекордный рост в Самаре и других городах России
Способности кошек: мифы и реальность
Как подобрать идеальный наряд для свадьбы подруги?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.