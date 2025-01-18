Быстрый десерт без духовки: рецепт знаменитой шоколадной колбасы с молоком

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

"Шоколадная колбаса" — это простой и вкусный десерт, который можно приготовить за считанные минуты. Для его создания не требуется выпекание в духовке, что делает процесс еще более удобным и быстрым.

Фото: commons.wikimedia.org by Million Moments, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Шоколадная колбаса

Ингредиенты:

500 г печенья

100 г орехов (по желанию)

3-4 ст. л. какао-порошка

3-6 ст. л. сахара (по вкусу)

180 г сливочного масла

150 г молока

Приготовление:

В небольшую кастрюлю влейте молоко, добавьте сахар и какао-порошок. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Затем снимите с огня и дайте немного остыть. Печенье раскрошите на кусочки разного размера. Можно использовать как целые печеньки, так и их половинки или четвертинки. Влейте молочно-шоколадную смесь в печенье и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. На рабочую поверхность расстелите пищевую пленку. Выложите получившуюся массу и сформируйте из нее плотную колбаску, завернув края пленки. Уберите "Шоколадную колбасу" в холодильник на 3 часа, чтобы десерт застыл. Когда десерт застынет, достаньте его из холодильника и нарежьте на порционные кусочки. "Шоколадная колбаса" готова!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

