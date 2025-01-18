Как спасти пересоленный суп: секреты, которые спасут любой бульон

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Пересолить суп — довольно просто, особенно если готовить с использованием полуфабрикатов или домашних заготовок. Но не стоит паниковать, если вкус блюда оказался слишком солёным. Есть несколько проверенных способов исправить ситуацию, не теряя времени и ингредиентов.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овощной суп

Как спасти пересоленный суп

Добавьте картошку

Самый быстрый и эффективный способ — это сырой картофель. Нарежьте клубень на крупные куски и добавьте его в суп. Картошка отлично впитывает лишнюю соль, а через 10-15 минут варки вы сможете попробовать суп и понять, улучшился ли вкус. Когда всё будет в порядке, достаньте картофель и используйте его по желанию.

Сварите рис или крупу

Вторая хитрость — это рис, перловка или другие крупы. Положите крупу в марлевый мешочек и варите в супе до готовности. Крупа впитает соль, и лишний солёный вкус уйдёт. Когда готово, её можно извлечь и выбросить, если она не нужна в рецепте.

Используйте сырое яйцо

Взбейте яйцо в отдельной емкости и влейте его в суп тонкой струйкой, постоянно помешивая. Это поможет сбалансировать вкус и немного нейтрализовать излишки соли.

Разбавьте водой и добавьте масла

Когда суп будет готов, если вкус всё равно кажется слишком солёным, можно разбавить его кипятком до нужной консистенции. Чтобы вкус не стал водянистым, добавьте немного сливочного масла — оно придаст блюду более насыщенный вкус.

Если вы случайно пересолили суп, не расстраивайтесь! Используя эти простые методы, вы легко восстановите вкус и не испортите блюдо. Главное — не торопитесь и действуйте поэтапно, чтобы не потерять аромат.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

