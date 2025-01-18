Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
К чему приведёт рост цен на топливо — мнение эксперта
Топ ошибок в тренировках: упражнения от которых нет толка
Чем римские цифры хуже арабских? История долгой замены
Налог на туристов в Мармарисе: как это повлияет на отдых?
Загородное строительство 2025: новые тренды, которые изменят ваш дом
Гормоны под контролем: что делать, если усталость не проходит
Тайны собачьей дрожи: что говорит поведение питомца о его здоровье
Джастин Бибер вернётся на сцену в 2025 году
Какие семена помогают муравьям поддерживать активность

Как спасти пересоленный суп: секреты, которые спасут любой бульон

1:50
Еда

Пересолить суп — довольно просто, особенно если готовить с использованием полуфабрикатов или домашних заготовок. Но не стоит паниковать, если вкус блюда оказался слишком солёным. Есть несколько проверенных способов исправить ситуацию, не теряя времени и ингредиентов.

Овощной суп
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овощной суп

Как спасти пересоленный суп

Добавьте картошку

Самый быстрый и эффективный способ — это сырой картофель. Нарежьте клубень на крупные куски и добавьте его в суп. Картошка отлично впитывает лишнюю соль, а через 10-15 минут варки вы сможете попробовать суп и понять, улучшился ли вкус. Когда всё будет в порядке, достаньте картофель и используйте его по желанию.

Сварите рис или крупу

Вторая хитрость — это рис, перловка или другие крупы. Положите крупу в марлевый мешочек и варите в супе до готовности. Крупа впитает соль, и лишний солёный вкус уйдёт. Когда готово, её можно извлечь и выбросить, если она не нужна в рецепте.

Используйте сырое яйцо

Взбейте яйцо в отдельной емкости и влейте его в суп тонкой струйкой, постоянно помешивая. Это поможет сбалансировать вкус и немного нейтрализовать излишки соли.

Разбавьте водой и добавьте масла

Когда суп будет готов, если вкус всё равно кажется слишком солёным, можно разбавить его кипятком до нужной консистенции. Чтобы вкус не стал водянистым, добавьте немного сливочного масла — оно придаст блюду более насыщенный вкус.

Если вы случайно пересолили суп, не расстраивайтесь! Используя эти простые методы, вы легко восстановите вкус и не испортите блюдо. Главное — не торопитесь и действуйте поэтапно, чтобы не потерять аромат.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Стрижка боб-пикси: омолаживающий эффект для женщин старше 40
Красота и стиль
Стрижка боб-пикси: омолаживающий эффект для женщин старше 40 Аудио 
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока
Правда ТВ
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока Аудио 
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Недвижимость
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа, Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Последние материалы
Чем римские цифры хуже арабских? История долгой замены
Налог на туристов в Мармарисе: как это повлияет на отдых?
Загородное строительство 2025: новые тренды, которые изменят ваш дом
Гормоны под контролем: что делать, если усталость не проходит
Тайны собачьей дрожи: что говорит поведение питомца о его здоровье
Джастин Бибер вернётся на сцену в 2025 году
Какие семена помогают муравьям поддерживать активность
Как спасти пересоленный суп: секреты, которые спасут любой бульон
Как правильно стирать домашний текстиль: лучшие советы по уходу
Щеки-яблочки и приподнятые уголки губ: корейские тренды в макияже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.