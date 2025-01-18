Секреты приготовления идеального филе минтая: простые шаги

Хотите удивить гостей роскошным блюдом из простого филе минтая? Многие считают минтай незатейливой рыбой, но при правильной приготовке он может превратиться в кулинарный шедевр. Давайте разберёмся, как пожарить филе минтая так, чтобы получилось действительно восхитительно.
Ингредиенты:
Пошаговая инструкция:
Подготовка рыбы: промойте филе минтая и нарежьте его на равные кусочки, чтобы они прожарились равномерно.
Подготовка овощей: лук нарежьте крупными полукольцами, чеснок — ломтиками среднего размера.
Обжарка овощей: разогрейте сковороду на среднем огне, налейте растительное масло и обжаривайте лук с чесноком до золотистого цвета. Как только овощи подрумянятся, добавьте сливочное масло и убавьте огонь.
Приготовление рыбы: выложите куски минтая на сковороду. Соберите поджарившиеся лук и чеснок к краям сковороды, чтобы они не мешали жарке рыбы. Добавьте растительное масло, положите лавровый лист, посолите, поперчите и посыпьте прованскими травами.
Тушение: накройте сковороду крышкой и готовьте минтай 12-15 минут, не переворачивая, чтобы рыба прожарилась равномерно и осталась сочной.
Финальный штрих: по готовности посыпьте блюдо свежей измельчённой зеленью и подавайте с гарниром.
Этот простой и понятный рецепт позволяет приготовить филе минтая с богатым вкусом и ароматом, который удивит даже самых взыскательных гурманов.
Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.