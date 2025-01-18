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Секреты приготовления идеального филе минтая: простые шаги

1:54
Еда

Хотите удивить гостей роскошным блюдом из простого филе минтая? Многие считают минтай незатейливой рыбой, но при правильной приготовке он может превратиться в кулинарный шедевр. Давайте разберёмся, как пожарить филе минтая так, чтобы получилось действительно восхитительно.

рыба
Фото: Own work by Ramon FVelasquez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
рыба

Ингредиенты:

  • Минтай — 500 г
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Прованские травы — 1 ч. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Свежая зелень
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

Подготовка рыбы: промойте филе минтая и нарежьте его на равные кусочки, чтобы они прожарились равномерно.

Подготовка овощей: лук нарежьте крупными полукольцами, чеснок — ломтиками среднего размера.

Обжарка овощей: разогрейте сковороду на среднем огне, налейте растительное масло и обжаривайте лук с чесноком до золотистого цвета. Как только овощи подрумянятся, добавьте сливочное масло и убавьте огонь.

Приготовление рыбы: выложите куски минтая на сковороду. Соберите поджарившиеся лук и чеснок к краям сковороды, чтобы они не мешали жарке рыбы. Добавьте растительное масло, положите лавровый лист, посолите, поперчите и посыпьте прованскими травами.

Тушение: накройте сковороду крышкой и готовьте минтай 12-15 минут, не переворачивая, чтобы рыба прожарилась равномерно и осталась сочной.

Финальный штрих: по готовности посыпьте блюдо свежей измельчённой зеленью и подавайте с гарниром.

Этот простой и понятный рецепт позволяет приготовить филе минтая с богатым вкусом и ароматом, который удивит даже самых взыскательных гурманов.

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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