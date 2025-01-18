Пышные и вкусные оладьи на кефире. Вот как правильно их приготовить

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Кефир — 250 мл. Яйцо — 1 шт. Мука — 200 г. Сахар — 2 ст. ложки. Сода — 0,5 ч. ложки. Соль — щепотка. Растительное масло — для жарки.

Приготовление

1. Подготовка теста. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и солью до однородной массы. Добавьте кефир и хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. В конце добавьте соду и еще раз тщательно перемешайте тесто. Оно должно получиться густым, но льющимся.

Фото: flickr.com by джеффри, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оладьи

2. Жарка. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, формируя небольшие оладушки. Жарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Обычно это занимает около 2-3 минут с каждой стороны.

3. Подача. Готовые оладьи подавайте горячими со сметаной, медом, вареньем или ягодами.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

