Пицца на скорую руку: готовим вкусное блюдо без духовки и хлопот

Пицца — любимое блюдо для посиделок, и приготовить её можно из практически любых ингредиентов, особенно если под рукой есть то, что осталось в холодильнике. Однако работа с тестом нередко отпугивает даже опытных кулинаров. К счастью, существуют упрощённые рецепты, которые позволяют быстро сделать пиццу даже без духовки.
Быстрое приготовление пиццы
Ингредиенты:
Начинка: грибы, оливки, лук, томаты, сыр, мясные изделия по вкусу
Процесс приготовления:
Тесто: смешайте муку с разрыхлителем, добавьте растительное масло и воду. Замесите тесто, затем уберите его в холодильник на 20 минут.
Соус: смешайте томатный соус с измельчённым чесноком и орегано. Эта смесь станет ароматной основой для пиццы.
Начинка: нарежьте все желаемые ингредиенты, сыр натрите на крупной тёрке.
Жарка основы: раскатайте тесто до диаметра сковороды. Смажьте сковороду маслом, обжарьте тесто с двух сторон по 5 минут до лёгкой золотистой корочки.
Сборка пиццы: снимите тесто с огня, смажьте его томатным соусом, выложите подготовленные ингредиенты и посыпьте тертой моцареллой.
Накройте крышкой и держите на огне ещё 5 минут до расплавления сыра.
Когда сыр расплавится, ваша пицца готова! Такой способ позволяет приготовить вкусную пиццу быстро и без использования духовки.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.