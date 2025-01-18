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Пицца на скорую руку: готовим вкусное блюдо без духовки и хлопот

1:51
Еда

Пицца — любимое блюдо для посиделок, и приготовить её можно из практически любых ингредиентов, особенно если под рукой есть то, что осталось в холодильнике. Однако работа с тестом нередко отпугивает даже опытных кулинаров. К счастью, существуют упрощённые рецепты, которые позволяют быстро сделать пиццу даже без духовки.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Быстрое приготовление пиццы

Ингредиенты:

  • Мука — 220 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Вода — 6-8 ст. л.
  • Томатная паста (или кетчуп) — 200 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Орегано — 1 ст. л.

Начинка: грибы, оливки, лук, томаты, сыр, мясные изделия по вкусу
Процесс приготовления:

Тесто: смешайте муку с разрыхлителем, добавьте растительное масло и воду. Замесите тесто, затем уберите его в холодильник на 20 минут.

Соус: смешайте томатный соус с измельчённым чесноком и орегано. Эта смесь станет ароматной основой для пиццы.

Начинка: нарежьте все желаемые ингредиенты, сыр натрите на крупной тёрке.

Жарка основы: раскатайте тесто до диаметра сковороды. Смажьте сковороду маслом, обжарьте тесто с двух сторон по 5 минут до лёгкой золотистой корочки.

Сборка пиццы: снимите тесто с огня, смажьте его томатным соусом, выложите подготовленные ингредиенты и посыпьте тертой моцареллой.

Накройте крышкой и держите на огне ещё 5 минут до расплавления сыра.
Когда сыр расплавится, ваша пицца готова! Такой способ позволяет приготовить вкусную пиццу быстро и без использования духовки.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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