Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти простые советы помогут продлить жизнь вашему аккумулятору
Башич защищает Промеса после скандалов: он реально хорош
Уход за кожей: главные правила против морщин
Рубец — ценный продукт питания: почему его стоит включить в свой рацион
Какие косметические ингредиенты нельзя использовать вместе?
Удаление повреждённых участков: что делать с червивыми яблоками?3,
Обязанности владельцев домашних животных: что нужно знать, чтобы не получить штраф за питомца
Наталья Поклонская посоветовала праздновать Купало, Самайн и Йоль
Счета или недвижимость: что лучше защитит деньги от инфляции

Четыре простых секрета для пышных оладий, которые изменят завтрак

1:24
Еда

Приготовить пышные и воздушные оладьи проще, чем кажется. Откроем четыре секрета от профессиональных кулинаров, которые гарантируют идеальную текстуру и вкус.

Оладьи
Фото: flickr.com by джеффри, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оладьи

1. Температура кефира

Первое правило — используйте кефир комнатной температуры. Такой кефир лучше реагирует с содой в тесте. Если добавить слишком холодный кефир прямо из холодильника, оладьи могут плохо подняться.

2. Отдых теста

После замеса дайте тесту постоять при комнатной температуре 15-30 минут. Этот этап важен для активации разрыхлителя и приобретения тестом нужной структуры.

3. Не мешать после отдыха

По истечении времени тесто не стоит перемешивать. Любое перемешивание после отдыха разрушает воздушность, и тесту снова потребуется подъем. Оставьте тесто таким, каким оно получилось после стояния.

4. Техника жарки

Жарьте оладьи на среднем огне и накройте сковороду крышкой для лучшего пропекания. Переворачивайте оладьи, когда на их поверхности появятся небольшие дырочки — это сигнал, что они готовы для следующего шага.

Следуя этим простым советам, вы сможете каждый раз получать пышные, нежные оладьи, которые порадуют семью и гостей.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Садоводство, цветоводство
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Наука и техника
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен Аудио 
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Садоводство, цветоводство
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Рубец — ценный продукт питания: почему его стоит включить в свой рацион
Какие косметические ингредиенты нельзя использовать вместе?
Удаление повреждённых участков: что делать с червивыми яблоками?3,
Обязанности владельцев домашних животных: что нужно знать, чтобы не получить штраф за питомца
Наталья Поклонская посоветовала праздновать Купало, Самайн и Йоль
Счета или недвижимость: что лучше защитит деньги от инфляции
Четыре простых секрета для пышных оладий, которые изменят завтрак
Удивительное удобрение: как древесная зола увеличивает урожай вишни
Полный привод на автомате: выбираем режим как профессионал
Объемные губы и четкий овал без филлеров: что такое дентальный лифтинг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.