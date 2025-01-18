Четыре простых секрета для пышных оладий, которые изменят завтрак

Приготовить пышные и воздушные оладьи проще, чем кажется. Откроем четыре секрета от профессиональных кулинаров, которые гарантируют идеальную текстуру и вкус.
1. Температура кефира
Первое правило — используйте кефир комнатной температуры. Такой кефир лучше реагирует с содой в тесте. Если добавить слишком холодный кефир прямо из холодильника, оладьи могут плохо подняться.
2. Отдых теста
После замеса дайте тесту постоять при комнатной температуре 15-30 минут. Этот этап важен для активации разрыхлителя и приобретения тестом нужной структуры.
3. Не мешать после отдыха
По истечении времени тесто не стоит перемешивать. Любое перемешивание после отдыха разрушает воздушность, и тесту снова потребуется подъем. Оставьте тесто таким, каким оно получилось после стояния.
4. Техника жарки
Жарьте оладьи на среднем огне и накройте сковороду крышкой для лучшего пропекания. Переворачивайте оладьи, когда на их поверхности появятся небольшие дырочки — это сигнал, что они готовы для следующего шага.
Следуя этим простым советам, вы сможете каждый раз получать пышные, нежные оладьи, которые порадуют семью и гостей.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.