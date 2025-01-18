Четыре простых секрета для пышных оладий, которые изменят завтрак

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить пышные и воздушные оладьи проще, чем кажется. Откроем четыре секрета от профессиональных кулинаров, которые гарантируют идеальную текстуру и вкус.

Фото: flickr.com by джеффри, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оладьи

1. Температура кефира

Первое правило — используйте кефир комнатной температуры. Такой кефир лучше реагирует с содой в тесте. Если добавить слишком холодный кефир прямо из холодильника, оладьи могут плохо подняться.

2. Отдых теста

После замеса дайте тесту постоять при комнатной температуре 15-30 минут. Этот этап важен для активации разрыхлителя и приобретения тестом нужной структуры.

3. Не мешать после отдыха

По истечении времени тесто не стоит перемешивать. Любое перемешивание после отдыха разрушает воздушность, и тесту снова потребуется подъем. Оставьте тесто таким, каким оно получилось после стояния.

4. Техника жарки

Жарьте оладьи на среднем огне и накройте сковороду крышкой для лучшего пропекания. Переворачивайте оладьи, когда на их поверхности появятся небольшие дырочки — это сигнал, что они готовы для следующего шага.

Следуя этим простым советам, вы сможете каждый раз получать пышные, нежные оладьи, которые порадуют семью и гостей.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

