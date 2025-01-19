Согревающий тыквенный суп: рецепт, который должен попробовать каждый

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

В зимний сезон супы-пюре особенно популярны благодаря своему согревающему и питательному эффекту. Тыквенный суп с имбирем — это яркое, ароматное блюдо, которое готовится просто и быстро. К тому же, оно насыщено витаминами и полезными веществами.

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп-пюре

Ингредиенты на 4 порции:

Тыква (очищенная) — 700 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Имбирь (свежий, натертый) — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло — 2 ст. л.

Овощной или куриный бульон — 1 литр

Сливки (10-20%) — 200 мл

Соль, черный перец — по вкусу

Мускатный орех — щепотка (по желанию)

Гренки, тыквенные семечки, зелень — для подачи

Способ приготовления:

Подготовка овощей

Тыкву нарежьте кубиками среднего размера.

Морковь нарежьте кольцами, лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите.

Обжарка

В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло. Добавьте лук, чеснок и имбирь, обжаривайте на среднем огне до мягкости, около 2 минут.

Добавление овощей

Положите морковь и тыкву в кастрюлю, перемешайте с обжаренным луком. Обжаривайте еще 5 минут, чтобы овощи слегка карамелизировались.

Варка супа

Залейте овощи бульоном, доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 20-25 минут, пока тыква и морковь не станут мягкими.

Пюрирование

Снимите кастрюлю с огня и слегка остудите суп. Используйте погружной блендер, чтобы измельчить овощи до однородной кремовой консистенции.

Добавление сливок

Верните суп на слабый огонь, влейте сливки, добавьте соль, перец и, по желанию, мускатный орех. Тщательно перемешайте, не доводя до кипения.

Подача

Разлейте суп по тарелкам, украсьте тыквенными семечками, зеленью или гренками.

Полезные советы:

Если хотите сделать блюдо более диетическим, замените сливки на кокосовое молоко.

Имбирь можно увеличить или уменьшить по вкусу.

Суп можно замораживать: перед разогревом просто добавьте немного бульона или сливок.

Уточнения

Ты́ква — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).





