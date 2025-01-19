Согревающий тыквенный суп: рецепт, который должен попробовать каждый

В зимний сезон супы-пюре особенно популярны благодаря своему согревающему и питательному эффекту. Тыквенный суп с имбирем — это яркое, ароматное блюдо, которое готовится просто и быстро. К тому же, оно насыщено витаминами и полезными веществами.
Ингредиенты на 4 порции:
Подготовка овощей
Тыкву нарежьте кубиками среднего размера.
Морковь нарежьте кольцами, лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите.
Обжарка
В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло. Добавьте лук, чеснок и имбирь, обжаривайте на среднем огне до мягкости, около 2 минут.
Добавление овощей
Положите морковь и тыкву в кастрюлю, перемешайте с обжаренным луком. Обжаривайте еще 5 минут, чтобы овощи слегка карамелизировались.
Варка супа
Залейте овощи бульоном, доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 20-25 минут, пока тыква и морковь не станут мягкими.
Пюрирование
Снимите кастрюлю с огня и слегка остудите суп. Используйте погружной блендер, чтобы измельчить овощи до однородной кремовой консистенции.
Добавление сливок
Верните суп на слабый огонь, влейте сливки, добавьте соль, перец и, по желанию, мускатный орех. Тщательно перемешайте, не доводя до кипения.
Подача
Разлейте суп по тарелкам, украсьте тыквенными семечками, зеленью или гренками.
Ты́ква — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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