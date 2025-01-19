Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянка после посещения Европы рассказала о преимуществах жизни на родине
Как защитить капусту от гниения и насекомых
Пицца без заморочек: тесто, которое не нужно раскатывать
Витамины, которые могут испортить ваш сон — не повторяйте эти ошибки
Рассказываем, как понять, видит ли вас водитель грузовика
Опасности прохладной погоды для томатов: что нужно знать?
Как правильно питаться и заниматься спортом: три главных привычки
Диван мечты: как выбрать модель, которая подойдет всем
Dell представила новое поколение ноутбуков XPS 13

Согревающий тыквенный суп: рецепт, который должен попробовать каждый

2:24
Еда

В зимний сезон супы-пюре особенно популярны благодаря своему согревающему и питательному эффекту. Тыквенный суп с имбирем — это яркое, ароматное блюдо, которое готовится просто и быстро. К тому же, оно насыщено витаминами и полезными веществами.

Суп-пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп-пюре

Ингредиенты на 4 порции:

  • Тыква (очищенная) — 700 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Имбирь (свежий, натертый) — 1 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Овощной или куриный бульон — 1 литр
  • Сливки (10-20%) — 200 мл
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Мускатный орех — щепотка (по желанию)
  • Гренки, тыквенные семечки, зелень — для подачи

Способ приготовления:

Подготовка овощей
Тыкву нарежьте кубиками среднего размера.
Морковь нарежьте кольцами, лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите.

Обжарка
В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло. Добавьте лук, чеснок и имбирь, обжаривайте на среднем огне до мягкости, около 2 минут.

Добавление овощей
Положите морковь и тыкву в кастрюлю, перемешайте с обжаренным луком. Обжаривайте еще 5 минут, чтобы овощи слегка карамелизировались.

Варка супа
Залейте овощи бульоном, доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 20-25 минут, пока тыква и морковь не станут мягкими.

Пюрирование
Снимите кастрюлю с огня и слегка остудите суп. Используйте погружной блендер, чтобы измельчить овощи до однородной кремовой консистенции.

Добавление сливок
Верните суп на слабый огонь, влейте сливки, добавьте соль, перец и, по желанию, мускатный орех. Тщательно перемешайте, не доводя до кипения.

Подача
Разлейте суп по тарелкам, украсьте тыквенными семечками, зеленью или гренками.

Полезные советы:

  • Если хотите сделать блюдо более диетическим, замените сливки на кокосовое молоко.
  • Имбирь можно увеличить или уменьшить по вкусу.
  • Суп можно замораживать: перед разогревом просто добавьте немного бульона или сливок.

Уточнения

Ты́ква — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Превратится в несъедобную массу! Никогда не храните мёд в этом месте
Говяжья печень тает во рту: секреты идеальной мягкости
Говяжья печень тает во рту: секреты идеальной мягкости
Последние материалы
Витамины, которые могут испортить ваш сон — не повторяйте эти ошибки
Согревающий тыквенный суп: рецепт, который должен попробовать каждый
Рассказываем, как понять, видит ли вас водитель грузовика
Опасности прохладной погоды для томатов: что нужно знать?
Как правильно питаться и заниматься спортом: три главных привычки
Диван мечты: как выбрать модель, которая подойдет всем
Dell представила новое поколение ноутбуков XPS 13
Кинокритик оценил шансы Юрия Борисова получить Оскар
Аллергия у собак: как распознать и что делать
Почему недосып вызывает отёки и как бороться с проблемой?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.