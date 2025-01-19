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Лайфхаки, которые изменят ваше отношение к готовке

3:01
Еда

Готовка может быть проще, если знать несколько хитростей. Вот 10 проверенных кулинарных лайфхаков, которые помогут вам готовить быстрее, экономить время и получать вкусные результаты.

Кастрюля
Фото: Freepik by senivpetro
Кастрюля

1. Как сохранить свежесть зелени

Укроп, петрушка или кинза быстро теряют свежесть. Заверните их в бумажное полотенце и положите в герметичный контейнер или пакет. Бумага впитает лишнюю влагу, и зелень останется свежей до двух недель.

Совет: этот способ подходит и для салатных листьев.

2. Легкое очищение вареных яиц

Добавьте в воду чайную ложку соды или уксуса перед варкой яиц. Скорлупа станет мягче, и яйца будет легко чистить, не повреждая белок.

Интересный факт: сода помогает разъединить мембрану скорлупы и белка.

3. Мягкое масло за 5 минут

Если вам нужно мягкое масло, но оно только из холодильника, нарежьте его тонкими ломтиками и оставьте на 5 минут. Оно станет пластичным быстрее, чем целый кусок.

Подсказка: можно также положить масло между двумя листами пергамента и слегка раскатать скалкой.

4. Как вернуть чёрствому хлебу мягкость

Слегка брызните на чёрствый хлеб водой, заверните в фольгу и поставьте в духовку на 5-10 минут при 180°C. Хлеб станет снова мягким, как свежий.

5. Идеальный рассыпчатый рис

Чтобы рис получился воздушным, добавьте в воду немного лимонного сока перед варкой. Кислота помогает разъединить зерна, а вкус станет более насыщенным.

6. Равномерная обжарка мяса

Достаньте мясо из холодильника за 20-30 минут до приготовления. Оно согреется до комнатной температуры и прожарится равномерно, оставаясь сочным внутри.

Примечание: этот совет особенно важен для толстых стейков.

7. Быстрая очистка чеснока

Положите зубчики чеснока в банку с крышкой и энергично встряхивайте 10-15 секунд. Скорлупа сама отделится, а ваши руки останутся чистыми.

8. Как исправить пересоленный суп

Пересолили суп? Опустите в кастрюлю пару сырых картофелин или ломтик хлеба. Они впитают лишнюю соль, и вкус станет сбалансированным.

Совет: не забудьте удалить картофель перед подачей.

9. Хрустящая панировка

Добавьте в панировочные сухари немного тертого сыра пармезан. Он сделает корочку золотистой, хрустящей и добавит блюду пикантности.

10. Замедлите созревание бананов

Чтобы бананы не чернели слишком быстро, оберните их хвостики пищевой пленкой. Это уменьшит выделение этилена и замедлит процесс созревания.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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