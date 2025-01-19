Готовка может быть проще, если знать несколько хитростей. Вот 10 проверенных кулинарных лайфхаков, которые помогут вам готовить быстрее, экономить время и получать вкусные результаты.
Укроп, петрушка или кинза быстро теряют свежесть. Заверните их в бумажное полотенце и положите в герметичный контейнер или пакет. Бумага впитает лишнюю влагу, и зелень останется свежей до двух недель.
Совет: этот способ подходит и для салатных листьев.
Добавьте в воду чайную ложку соды или уксуса перед варкой яиц. Скорлупа станет мягче, и яйца будет легко чистить, не повреждая белок.
Интересный факт: сода помогает разъединить мембрану скорлупы и белка.
Если вам нужно мягкое масло, но оно только из холодильника, нарежьте его тонкими ломтиками и оставьте на 5 минут. Оно станет пластичным быстрее, чем целый кусок.
Подсказка: можно также положить масло между двумя листами пергамента и слегка раскатать скалкой.
Слегка брызните на чёрствый хлеб водой, заверните в фольгу и поставьте в духовку на 5-10 минут при 180°C. Хлеб станет снова мягким, как свежий.
Чтобы рис получился воздушным, добавьте в воду немного лимонного сока перед варкой. Кислота помогает разъединить зерна, а вкус станет более насыщенным.
Достаньте мясо из холодильника за 20-30 минут до приготовления. Оно согреется до комнатной температуры и прожарится равномерно, оставаясь сочным внутри.
Примечание: этот совет особенно важен для толстых стейков.
Положите зубчики чеснока в банку с крышкой и энергично встряхивайте 10-15 секунд. Скорлупа сама отделится, а ваши руки останутся чистыми.
Пересолили суп? Опустите в кастрюлю пару сырых картофелин или ломтик хлеба. Они впитают лишнюю соль, и вкус станет сбалансированным.
Совет: не забудьте удалить картофель перед подачей.
Добавьте в панировочные сухари немного тертого сыра пармезан. Он сделает корочку золотистой, хрустящей и добавит блюду пикантности.
Чтобы бананы не чернели слишком быстро, оберните их хвостики пищевой пленкой. Это уменьшит выделение этилена и замедлит процесс созревания.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.