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Как повторное использование фольги может навредить здоровью

Еда

Пищевая фольга — привычный элемент на кухне, но вопросы о ее безопасности возникают регулярно. Химик Николай Васильев поделился своим мнением о влиянии алюминиевой фольги на здоровье и рассказал, как минимизировать возможные риски.

Фольга
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга

Вред алюминия: мифы и реальность

Алюминий и его соединения обладают низкой токсичностью, но при высоких концентрациях могут негативно влиять на организм, особенно на:

  • Почки
  • Желудочно-кишечный тракт

Кроме того, существуют данные, связывающие повышенные концентрации соединений алюминия с такими заболеваниями, как:

  • Альцгеймер
  • Паркинсон

Современная фольга: соблюдение норм безопасности

К счастью, современная фольга изготавливается с соблюдением стандартов, и на российском рынке пока не было обнаружено изделий с опасными примесями. Однако важно помнить, что алюминий — неустойчивый металл, который может вступать в реакцию с определенными продуктами.

Как безопасно использовать фольгу

  • Избегайте кислых и соленых продуктов
    Кислоты (например, из лимона или томатов) и соль активируют реакции, при которых алюминий может попадать в пищу.
  • Не используйте фольгу повторно
    После первого использования на фольге могут остаться микроскопические повреждения, что увеличивает риск попадания алюминия в еду.
  • Используйте термостойкие покрытия
    Если готовите в фольге, можно предварительно обернуть продукты в пергамент для дополнительной защиты.

Уточнения

Фольга́ — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов. В том числе многослойного, когда металлическая лента складывается в несколько слоев.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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