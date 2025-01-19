Как повторное использование фольги может навредить здоровью

Пищевая фольга — привычный элемент на кухне, но вопросы о ее безопасности возникают регулярно. Химик Николай Васильев поделился своим мнением о влиянии алюминиевой фольги на здоровье и рассказал, как минимизировать возможные риски.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Вред алюминия: мифы и реальность

Алюминий и его соединения обладают низкой токсичностью, но при высоких концентрациях могут негативно влиять на организм, особенно на:

Почки

Желудочно-кишечный тракт

Кроме того, существуют данные, связывающие повышенные концентрации соединений алюминия с такими заболеваниями, как:

Альцгеймер

Паркинсон

Современная фольга: соблюдение норм безопасности

К счастью, современная фольга изготавливается с соблюдением стандартов, и на российском рынке пока не было обнаружено изделий с опасными примесями. Однако важно помнить, что алюминий — неустойчивый металл, который может вступать в реакцию с определенными продуктами.

Как безопасно использовать фольгу

Избегайте кислых и соленых продуктов

Кислоты (например, из лимона или томатов) и соль активируют реакции, при которых алюминий может попадать в пищу.

Кислоты (например, из лимона или томатов) и соль активируют реакции, при которых алюминий может попадать в пищу. Не используйте фольгу повторно

После первого использования на фольге могут остаться микроскопические повреждения, что увеличивает риск попадания алюминия в еду.

После первого использования на фольге могут остаться микроскопические повреждения, что увеличивает риск попадания алюминия в еду. Используйте термостойкие покрытия

Если готовите в фольге, можно предварительно обернуть продукты в пергамент для дополнительной защиты.

Уточнения

Фольга́ — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов. В том числе многослойного, когда металлическая лента складывается в несколько слоев.



