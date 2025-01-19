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Эти продукты сделают вашу панировку лучше, чем в ресторане

1:30
Еда

Панировка делает любое блюдо аппетитным, а также помогает продуктам равномерно готовиться, сохраняя сочность. Однако традиционные сухари и мука — не единственный вариант. Эксперты поделились идеями, как разнообразить панировку и сделать ее полезнее.

Креветки в панировке
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Креветки в панировке

Альтернативы традиционной панировке

Овсяные хлопья

Измельченные овсяные хлопья придают блюдам нежный ореховый привкус и обогащают их клетчаткой.

  • Подходят для мяса, рыбы и овощей.
  • Полезнее традиционных сухарей.

Хлопья из киноа

Эти хлопья обладают нежным вкусом и хрустящей текстурой. Они подходят для тех, кто ищет безглютеновые альтернативы.

Кокосовая мука
Прекрасная замена пшеничной муки.

  • Создает хрустящую корочку.
  • Менее калорийная и придает блюду легкий кокосовый аромат.

Японская панировка панко

Более легкая и пышная альтернатива обычным сухарям.

  • Обеспечивает ровную, воздушную текстуру.
  • Панко можно найти в специализированных магазинах или заказать онлайн.

Как использовать альтернативные ингредиенты

Для овсяных хлопьев и хлопьев из киноа: измельчите их в блендере до состояния крошки.
Используйте панировку по стандартной схеме: обваляйте продукт в муке (или ее замене), затем окуните в яйцо и заверните в выбранный панировочный слой.

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка — завершающий этап подготовки продукта к жарке. Предназначенный для жарки продукт покрывают пана́дой — слоем сухарей, муки, панировочной яично-мучной смеси или кляром для того, чтобы исключить прилипание кулинарного изделия к жарочной поверхности и тем самым сохранить его целостность, а также получить на поверхности продукта окрашенную поджаристую корочку.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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