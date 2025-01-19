Эти продукты сделают вашу панировку лучше, чем в ресторане

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Панировка делает любое блюдо аппетитным, а также помогает продуктам равномерно готовиться, сохраняя сочность. Однако традиционные сухари и мука — не единственный вариант. Эксперты поделились идеями, как разнообразить панировку и сделать ее полезнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Креветки в панировке

Альтернативы традиционной панировке

Овсяные хлопья

Измельченные овсяные хлопья придают блюдам нежный ореховый привкус и обогащают их клетчаткой.

Подходят для мяса, рыбы и овощей.

Полезнее традиционных сухарей.

Хлопья из киноа

Эти хлопья обладают нежным вкусом и хрустящей текстурой. Они подходят для тех, кто ищет безглютеновые альтернативы.

Кокосовая мука

Прекрасная замена пшеничной муки.

Создает хрустящую корочку.

Менее калорийная и придает блюду легкий кокосовый аромат.

Японская панировка панко

Более легкая и пышная альтернатива обычным сухарям.

Обеспечивает ровную, воздушную текстуру.

Панко можно найти в специализированных магазинах или заказать онлайн.

Как использовать альтернативные ингредиенты

Для овсяных хлопьев и хлопьев из киноа: измельчите их в блендере до состояния крошки.

Используйте панировку по стандартной схеме: обваляйте продукт в муке (или ее замене), затем окуните в яйцо и заверните в выбранный панировочный слой.

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка — завершающий этап подготовки продукта к жарке. Предназначенный для жарки продукт покрывают пана́дой — слоем сухарей, муки, панировочной яично-мучной смеси или кляром для того, чтобы исключить прилипание кулинарного изделия к жарочной поверхности и тем самым сохранить его целостность, а также получить на поверхности продукта окрашенную поджаристую корочку.

