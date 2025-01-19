Эти продукты сделают вашу панировку лучше, чем в ресторане

Панировка делает любое блюдо аппетитным, а также помогает продуктам равномерно готовиться, сохраняя сочность. Однако традиционные сухари и мука — не единственный вариант. Эксперты поделились идеями, как разнообразить панировку и сделать ее полезнее.
Овсяные хлопья
Измельченные овсяные хлопья придают блюдам нежный ореховый привкус и обогащают их клетчаткой.
Хлопья из киноа
Эти хлопья обладают нежным вкусом и хрустящей текстурой. Они подходят для тех, кто ищет безглютеновые альтернативы.
Кокосовая мука
Прекрасная замена пшеничной муки.
Японская панировка панко
Более легкая и пышная альтернатива обычным сухарям.
Для овсяных хлопьев и хлопьев из киноа: измельчите их в блендере до состояния крошки.
Используйте панировку по стандартной схеме: обваляйте продукт в муке (или ее замене), затем окуните в яйцо и заверните в выбранный панировочный слой.
Панирова́ние паниро́вка — завершающий этап подготовки продукта к жарке. Предназначенный для жарки продукт покрывают пана́дой — слоем сухарей, муки, панировочной яично-мучной смеси или кляром для того, чтобы исключить прилипание кулинарного изделия к жарочной поверхности и тем самым сохранить его целостность, а также получить на поверхности продукта окрашенную поджаристую корочку.
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