Паштет под запретом: кому этот деликатес может навредить

Печеночный паштет — любимое лакомство многих. Он богат бета-каротином и витамином А, но, как отметил доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном", этот продукт подходит далеко не всем. В некоторых случаях он может нанести серьезный вред.
Беременные женщины
Беременным категорически запрещено употреблять продукты с высоким содержанием витамина А, включая печеночный паштет. Этот витамин может негативно повлиять на развитие плода, особенно в первом триместре беременности.
"Мы даже говорим беременным: не ешьте печеночный паштет, не ешьте продукты с высоким содержанием витамина А — это вам напрямую вредно", — подчеркнул Мясников.
При выборе витаминов будущим мамам важно отдавать предпочтение специализированным комплексам для беременных, где отсутствует витамин А.
Пожилые люди
Для людей старшего возраста избыток витамина А также опасен. Он повышает риск развития остеопороза и может способствовать переломам костей.
Для остальных категорий людей паштет может быть полезен.
Он содержит:
Однако даже тем, кому продукт не противопоказан, важно соблюдать умеренность, так как избыток витамина А может быть вреден.
Печёночный паштет — деликатесное закусочное блюдо, бутербродная паста из телячьей, говяжьей и свиной печёнки. Из гусиной печени фуа-гра готовят также печёночный паштет. В СССР паштеты из говяжьей печени промышленного производства в различных рецептах относились к диетическому питанию и применялись в лечении малокровия и для улучшения деятельности нервной системы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.