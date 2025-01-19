Паштет под запретом: кому этот деликатес может навредить

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Печеночный паштет — любимое лакомство многих. Он богат бета-каротином и витамином А, но, как отметил доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном", этот продукт подходит далеко не всем. В некоторых случаях он может нанести серьезный вред.

Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Паштет

Кому нельзя есть печеночный паштет

Беременные женщины

Беременным категорически запрещено употреблять продукты с высоким содержанием витамина А, включая печеночный паштет. Этот витамин может негативно повлиять на развитие плода, особенно в первом триместре беременности.

"Мы даже говорим беременным: не ешьте печеночный паштет, не ешьте продукты с высоким содержанием витамина А — это вам напрямую вредно", — подчеркнул Мясников.

При выборе витаминов будущим мамам важно отдавать предпочтение специализированным комплексам для беременных, где отсутствует витамин А.

Пожилые люди

Для людей старшего возраста избыток витамина А также опасен. Он повышает риск развития остеопороза и может способствовать переломам костей.

Чем полезен печеночный паштет

Для остальных категорий людей паштет может быть полезен.

Он содержит:

Бета-каротин и витамин А, которые поддерживают зрение и иммунитет. Белки и железо, необходимые для поддержания уровня энергии и нормального кроветворения.

Однако даже тем, кому продукт не противопоказан, важно соблюдать умеренность, так как избыток витамина А может быть вреден.

Уточнения

Печёночный паштет — деликатесное закусочное блюдо, бутербродная паста из телячьей, говяжьей и свиной печёнки. Из гусиной печени фуа-гра готовят также печёночный паштет. В СССР паштеты из говяжьей печени промышленного производства в различных рецептах относились к диетическому питанию и применялись в лечении малокровия и для улучшения деятельности нервной системы.



