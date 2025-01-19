Эта ошибка с ягодами может привести к отравлению

Ягоды — вкусный и полезный продукт, но неправильное обращение с ними может привести к серьезным проблемам с ЖКТ. Биолог Екатерина Баранова в эфире программы "О самом главном" рассказала, какие ошибки допускают многие и как их избежать.
Многие знают, что ягоды необходимо мыть перед употреблением, но не все понимают, почему это важно. На их поверхности могут быть остатки земли, химикатов или бактерий, которые могут спровоцировать пищевые инфекции.
Екатерина Баранова подчеркнула, что отправлять ягоды в морозильник сразу после мытья нельзя. Это создает идеальные условия для размножения бактерий даже при низких температурах.
"Они становятся реально опасными, так как если вы их куда-то положили или что-то трогали, то они являются возможной средой для развития бактерий на поверхности", — объяснила эксперт.
Чтобы избежать риска заражения, следуйте простым рекомендациям:
Желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.