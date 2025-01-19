Эта ошибка с ягодами может привести к отравлению

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Ягоды — вкусный и полезный продукт, но неправильное обращение с ними может привести к серьезным проблемам с ЖКТ. Биолог Екатерина Баранова в эфире программы "О самом главном" рассказала, какие ошибки допускают многие и как их избежать.

Фото: Own work by Missvain, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ парфе

Мытье ягод: главное правило

Многие знают, что ягоды необходимо мыть перед употреблением, но не все понимают, почему это важно. На их поверхности могут быть остатки земли, химикатов или бактерий, которые могут спровоцировать пищевые инфекции.

Опасность замораживания влажных ягод

Екатерина Баранова подчеркнула, что отправлять ягоды в морозильник сразу после мытья нельзя. Это создает идеальные условия для размножения бактерий даже при низких температурах.

"Они становятся реально опасными, так как если вы их куда-то положили или что-то трогали, то они являются возможной средой для развития бактерий на поверхности", — объяснила эксперт.

Как правильно замораживать ягоды

Чтобы избежать риска заражения, следуйте простым рекомендациям:

Не мойте ягоды перед заморозкой. Их лучше помыть перед непосредственным употреблением.

Подготовьте ягоды. Убедитесь, что на них нет видимых загрязнений, удалите мусор или поврежденные плоды.

Используйте герметичную упаковку. Это предотвратит попадание влаги и других загрязнений.

Уточнения

Желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.



