Простое блюдо, которое делает кавказцев долгожителями

Абрикос — это не просто вкусный фрукт, но и настоящий кладезь пользы для организма. По словам врача Сергея Агапкина, регулярное употребление абрикосов может улучшить состояние кожи, укрепить сердце и нормализовать работу кишечника. Более того, этот фрукт помогает продлить жизнь.
На Кавказе абрикосы занимают особое место в национальной кухне. Одним из популярных блюд является абрикосовая каша, которую готовят из абрикосового сока, кураги или свежих плодов. Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" отметил, что это блюдо может быть одним из факторов кавказского долголетия.
"Наверное, это один из секретов кавказского долгожительства. Понятно, что там много чего есть: и физические нагрузки, и менталитет определенный, и природа", — сказал врач.
Абрикосы богаты антиоксидантами, которые замедляют старение организма.
Вот их основные преимущества:
Чтобы получить максимум пользы, употребляйте абрикосы свежими или готовьте из них натуральные блюда, такие как:
Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного, но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса и т. д.
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