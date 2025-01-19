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Простое блюдо, которое делает кавказцев долгожителями

1:53
Еда

Абрикос — это не просто вкусный фрукт, но и настоящий кладезь пользы для организма. По словам врача Сергея Агапкина, регулярное употребление абрикосов может улучшить состояние кожи, укрепить сердце и нормализовать работу кишечника. Более того, этот фрукт помогает продлить жизнь.

абрикосовая каша
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
абрикосовая каша

Абрикосовая каша: секрет кавказского здоровья

На Кавказе абрикосы занимают особое место в национальной кухне. Одним из популярных блюд является абрикосовая каша, которую готовят из абрикосового сока, кураги или свежих плодов. Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" отметил, что это блюдо может быть одним из факторов кавказского долголетия.

"Наверное, это один из секретов кавказского долгожительства. Понятно, что там много чего есть: и физические нагрузки, и менталитет определенный, и природа", — сказал врач.

Чем полезны абрикосы

Абрикосы богаты антиоксидантами, которые замедляют старение организма.

Вот их основные преимущества:

  1. Замедляют воспаление
    Антиоксиданты снижают тканевое воспаление, которое нарушает обмен веществ и ускоряет старение.
  2. Поддерживают здоровье сердца
    Плоды содержат калий, который помогает регулировать артериальное давление.
  3. Улучшают пищеварение
    Высокое содержание клетчатки способствует нормальной работе кишечника.
  4. Поддерживают красоту кожи
    Витамин A и антиоксиданты помогают коже оставаться упругой и здоровой.

Как включить абрикосы в рацион

Чтобы получить максимум пользы, употребляйте абрикосы свежими или готовьте из них натуральные блюда, такие как:

  • абрикосовая каша,
  • компоты без сахара,
  • курага в качестве перекуса.

Уточнения

Абрико́с плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного, но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса и т. д.

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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