Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба — один из самых ценных продуктов в питании, богатый незаменимыми элементами. Гастроэнтеролог Эльвира Белева рассказала, какие виды рыбы можно считать "суперфудом" и почему они полезны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лосось на тарелке

Лосось: эталон полезности

Лосось традиционно считается одним из самых полезных видов рыбы.

В его составе:

Омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Витамины группы В, необходимые для нервной системы.

Качественный белок, помогающий в восстановлении клеток.

Однако высокая стоимость делает этот продукт недоступным для многих.

Альтернативы лососю: доступно и полезно

По словам врача, есть более бюджетные виды рыбы, которые не уступают лососю по питательным свойствам:

Скумбрия

Богата омега-3 кислотами, витаминами В и D. Регулярное употребление скумбрии поддерживает здоровье сердца и укрепляет иммунитет. Хек

Нежирная и легко усваиваемая рыба, идеально подходящая для диетического питания. Содержит большое количество витаминов и минералов. Сельдь

Один из самых доступных источников омега-3 и витамина D. Чтобы избежать избытка соли, предпочтение лучше отдавать слабосоленой селедке.

Как правильно готовить рыбу

Чтобы сохранить полезные свойства рыбы, важно выбирать правильные методы приготовления:

Тушение, запекание или варка — лучшие способы обработки.

Избегайте жарки, так как она разрушает многие полезные вещества и добавляет лишние калории.

Селедка должна быть слабосоленой, чтобы минимизировать вред соли.

Уточнения

Ску́мбрии — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см. Тело веретенообразное, покрыто мелкой циклоидной чешуёй. Плавательный пузырь может как присутствовать, так и отсутствовать.



