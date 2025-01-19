Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе

Рыба — один из самых ценных продуктов в питании, богатый незаменимыми элементами. Гастроэнтеролог Эльвира Белева рассказала, какие виды рыбы можно считать "суперфудом" и почему они полезны.
Лосось традиционно считается одним из самых полезных видов рыбы.
В его составе:
По словам врача, есть более бюджетные виды рыбы, которые не уступают лососю по питательным свойствам:
Чтобы сохранить полезные свойства рыбы, важно выбирать правильные методы приготовления:
Ску́мбрии — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см. Тело веретенообразное, покрыто мелкой циклоидной чешуёй. Плавательный пузырь может как присутствовать, так и отсутствовать.
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