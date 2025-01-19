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Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе

1:46
Еда

Рыба — один из самых ценных продуктов в питании, богатый незаменимыми элементами. Гастроэнтеролог Эльвира Белева рассказала, какие виды рыбы можно считать "суперфудом" и почему они полезны.

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

Лосось: эталон полезности

Лосось традиционно считается одним из самых полезных видов рыбы.

В его составе:

  • Омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов.
  • Витамины группы В, необходимые для нервной системы.
  • Качественный белок, помогающий в восстановлении клеток.
  • Однако высокая стоимость делает этот продукт недоступным для многих.

Альтернативы лососю: доступно и полезно

По словам врача, есть более бюджетные виды рыбы, которые не уступают лососю по питательным свойствам:

  1. Скумбрия
    Богата омега-3 кислотами, витаминами В и D. Регулярное употребление скумбрии поддерживает здоровье сердца и укрепляет иммунитет.
  2. Хек
    Нежирная и легко усваиваемая рыба, идеально подходящая для диетического питания. Содержит большое количество витаминов и минералов.
  3. Сельдь
    Один из самых доступных источников омега-3 и витамина D. Чтобы избежать избытка соли, предпочтение лучше отдавать слабосоленой селедке.

Как правильно готовить рыбу

Чтобы сохранить полезные свойства рыбы, важно выбирать правильные методы приготовления:

  • Тушение, запекание или варка — лучшие способы обработки.
  • Избегайте жарки, так как она разрушает многие полезные вещества и добавляет лишние калории.
  • Селедка должна быть слабосоленой, чтобы минимизировать вред соли.

Уточнения

Ску́мбрии — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см. Тело веретенообразное, покрыто мелкой циклоидной чешуёй. Плавательный пузырь может как присутствовать, так и отсутствовать. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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