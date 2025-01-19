Острая пища под микроскопом: вред или польза

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Острая пища часто ассоциируется с вредом для здоровья, но эндокринолог Зухра Павлова развеяла этот стереотип. В своем телеграм-канале она рассказала о том, что острота в блюдах может приносить пользу, если употреблять ее разумно.

Фото: commons.wikimedia.org by Yair Geva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Перец чили

Почему острая пища полезна

Острота блюд появляется благодаря капсаицину — веществу, которое стимулирует рецепторы, отвечающие за ощущение тепла.

Вот как он влияет на организм:

Улучшает настроение

Капсаицин способствует выработке серотонина, известного как "гормон счастья".

Уменьшает аппетит

Острая пища может притупить чувство голода и ускорить насыщение.

Ускоряет кровообращение

Употребление острого активизирует кровоток, улучшая доставку кислорода к тканям.

Увеличивает расход энергии

Капсаицин временно ускоряет обмен веществ, что помогает сжигать больше калорий.

Защищает от рака

Исследования показывают, что капсаицин может снижать риск некоторых видов онкологии.

Когда острая пища может навредить

Доктор Павлова предупреждает, что острое полезно лишь при умеренном употреблении и отсутствии противопоказаний. Кому стоит избегать остроты:

Людям с заболеваниями ЖКТ (язва, гастрит, синдром раздраженного кишечника).

Тем, кто страдает изжогой.

Аллергикам, склонным к реакциям на острые продукты.

"Если есть острые блюда изредка и не перебарщивать со шкалой остроты, то здоровому человеку это не должно нанести никакого вреда", — подчеркивает Павлова.

Уточнения

Капсаици́н — алкалоид, содержащийся в различных видах стручкового перца Capsicum (например, в плодах перца овощного его содержится около 0,03 %). Чистый капсаицин представляет собой бесцветное кристаллическое вещество со жгучим вкусом. Температура плавления 65 °C, температура кипения 210—220 °C при 0,01 мм рт. ст.



