5 ингредиентов в майонезе, которые вы не хотите видеть в своем рационе

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Майонез — один из самых популярных соусов, но за его приятным вкусом могут скрываться опасные добавки. Эксперты рассказали, какие ингредиенты в составе майонеза представляют угрозу для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Ғизәтуллина Рәшиҙә, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Өйҙә әҙерләгән майонез

На что обратить внимание при выборе майонеза

Трансжиры

Основа майонеза — растительное масло, но часто производители используют гидрогенизированные жиры, известные как трансжиры. Они повышают уровень "плохого" холестерина, провоцируя сердечно-сосудистые заболевания. Выбирайте майонезы, где указано использование натуральных масел. Консерванты и усилители вкуса

Опасные консерванты: избегайте продуктов с бензоатом натрия или сорбатом калия. Эти вещества могут вызвать аллергию.

Усилители вкуса: избыток глутамата натрия в составе указывает на недостаток натуральных ингредиентов.

Красители

Хороший майонез должен быть естественного бело-желтого цвета, благодаря яйцам и растительному маслу. Если в составе указаны диоксид титана или тартразин, качество ингредиентов оставляет желать лучшего.

Крахмал и стабилизаторы

Часто производители добавляют крахмал, камедь рожкового дерева или ксантановую камедь для увеличения объема и улучшения текстуры. Их избыток говорит о попытке удешевить продукт.

Сахар и подсластители

В майонезе не должно быть большого количества сахара или искусственных подсластителей, таких как аспартам и сукралоза.

Какой майонез считается идеальным

Идеальный состав майонеза прост:

растительное масло,

яичные желтки,

уксус или лимонный сок,

специи.

Правило выбора: чем короче состав, тем лучше. Если есть возможность, готовьте майонез дома — это лучший способ контролировать его качество.

Уточнения

Майоне́з — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.



