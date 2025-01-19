5 ингредиентов в майонезе, которые вы не хотите видеть в своем рационе

Майонез — один из самых популярных соусов, но за его приятным вкусом могут скрываться опасные добавки. Эксперты рассказали, какие ингредиенты в составе майонеза представляют угрозу для здоровья.
Усилители вкуса: избыток глутамата натрия в составе указывает на недостаток натуральных ингредиентов.
Хороший майонез должен быть естественного бело-желтого цвета, благодаря яйцам и растительному маслу. Если в составе указаны диоксид титана или тартразин, качество ингредиентов оставляет желать лучшего.
Крахмал и стабилизаторы
Часто производители добавляют крахмал, камедь рожкового дерева или ксантановую камедь для увеличения объема и улучшения текстуры. Их избыток говорит о попытке удешевить продукт.
Сахар и подсластители
В майонезе не должно быть большого количества сахара или искусственных подсластителей, таких как аспартам и сукралоза.
Идеальный состав майонеза прост:
Правило выбора: чем короче состав, тем лучше. Если есть возможность, готовьте майонез дома — это лучший способ контролировать его качество.
Майоне́з — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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