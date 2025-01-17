Как сделать полезное мороженое: советы от доктора Мясникова

Мороженое — это любимый десерт для любого времени года. Доктор Александр Мясников рекомендует готовить его самостоятельно, чтобы извлечь максимальную пользу из ингредиентов.
В рамках передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт подчеркнул, что покупное мороженое не приносит пользы, так как является сильно переработанным продуктом с множеством вредных добавок. В отличие от него, домашняя версия представляет собой настоящий кладезь кальция благодаря использованию свежих компонентов.
Приготовить такое лакомство очень легко. Просто смешайте в блендере творог, кефир, мед и любые сезонные ягоды по вашему вкусу. Затем вылейте смесь в формы для заморозки и отправьте в морозильник.
"Я всем советую… Хотите побаловать себя — сделайте так", — отметил врач.
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
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