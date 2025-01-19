Разморозка продуктов: привычка, которая может привести к отравлению

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Разморозка продуктов — процесс, который многие проводят наугад. Однако, по словам терапевта Заремы Тен, ошибки в этом деле могут испортить вкус еды и навредить здоровью. Вот основные правила, которые нужно знать.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain замороженные овощи

Почему важно правильно размораживать продукты

При разморозке на кухонном столе при комнатной температуре (20-25°C) на поверхности продуктов начинают активно размножаться бактерии. Это происходит, потому что внешние слои нагреваются до температуры выше 5°C, тогда как внутренние части еще остаются замороженными.

"Когда продукт начинает размораживаться, его внешние слои быстро нагреваются, создавая идеальные условия для бактерий", — объяснила Зарема Тен.

Такие продукты могут стать источником опасных инфекций, включая сальмонеллу и кишечную палочку, что чревато пищевыми отравлениями.

Основные ошибки при разморозке

Разморозка при комнатной температуре

Это самый распространенный и небезопасный способ, который может привести к быстрому росту бактерий. Использование микроволновки

Хотя это быстрый метод, он неравномерно прогревает продукты, оставляя холодные участки. К тому же, текстура мяса или рыбы может ухудшиться.

Безопасные способы разморозки

Разморозка в холодильнике

Это самый надежный метод. Продукты размораживаются медленно, оставаясь при безопасной температуре. Единственный минус — требуется больше времени. Разморозка в холодной воде

Этот способ допустим, но важно соблюдать правила:

Воду нужно часто менять, чтобы она оставалась холодной.

Продукты должны быть герметично упакованы, чтобы избежать контакта с водой.

Уточнения

Дефростация — процесс размораживания (оттаивания) пищевых изделий перед употреблением или выработкой из них новых изделий.



