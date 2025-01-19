Разморозка продуктов: привычка, которая может привести к отравлению

Разморозка продуктов — процесс, который многие проводят наугад. Однако, по словам терапевта Заремы Тен, ошибки в этом деле могут испортить вкус еды и навредить здоровью. Вот основные правила, которые нужно знать.
При разморозке на кухонном столе при комнатной температуре (20-25°C) на поверхности продуктов начинают активно размножаться бактерии. Это происходит, потому что внешние слои нагреваются до температуры выше 5°C, тогда как внутренние части еще остаются замороженными.
"Когда продукт начинает размораживаться, его внешние слои быстро нагреваются, создавая идеальные условия для бактерий", — объяснила Зарема Тен.
Такие продукты могут стать источником опасных инфекций, включая сальмонеллу и кишечную палочку, что чревато пищевыми отравлениями.
Дефростация — процесс размораживания (оттаивания) пищевых изделий перед употреблением или выработкой из них новых изделий.
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