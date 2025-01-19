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Разморозка продуктов: привычка, которая может привести к отравлению

1:49
Еда

Разморозка продуктов — процесс, который многие проводят наугад. Однако, по словам терапевта Заремы Тен, ошибки в этом деле могут испортить вкус еды и навредить здоровью. Вот основные правила, которые нужно знать.

замороженные овощи
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
замороженные овощи

Почему важно правильно размораживать продукты

При разморозке на кухонном столе при комнатной температуре (20-25°C) на поверхности продуктов начинают активно размножаться бактерии. Это происходит, потому что внешние слои нагреваются до температуры выше 5°C, тогда как внутренние части еще остаются замороженными.

"Когда продукт начинает размораживаться, его внешние слои быстро нагреваются, создавая идеальные условия для бактерий", — объяснила Зарема Тен.

Такие продукты могут стать источником опасных инфекций, включая сальмонеллу и кишечную палочку, что чревато пищевыми отравлениями.

Основные ошибки при разморозке

  1. Разморозка при комнатной температуре
    Это самый распространенный и небезопасный способ, который может привести к быстрому росту бактерий.
  2. Использование микроволновки
    Хотя это быстрый метод, он неравномерно прогревает продукты, оставляя холодные участки. К тому же, текстура мяса или рыбы может ухудшиться.

Безопасные способы разморозки

  1. Разморозка в холодильнике
    Это самый надежный метод. Продукты размораживаются медленно, оставаясь при безопасной температуре. Единственный минус — требуется больше времени.
  2. Разморозка в холодной воде
    Этот способ допустим, но важно соблюдать правила:
  • Воду нужно часто менять, чтобы она оставалась холодной.
  • Продукты должны быть герметично упакованы, чтобы избежать контакта с водой.

Уточнения

Дефростация — процесс размораживания (оттаивания) пищевых изделий перед употреблением или выработкой из них новых изделий.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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