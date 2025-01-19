Диета хищника: эффект похудения или шаг к болезням

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

В последнее время в интернете активно обсуждают необычную "диету хищника" или карнивор-диету, основанную исключительно на употреблении мяса. Сторонники утверждают, что такая система питания помогает решить многие проблемы со здоровьем, но врачи предупреждают: этот подход далеко не так безопасен, как кажется.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мясо

В чем суть "диеты хищника"

Приверженцы карнивор-диеты полностью исключают из рациона углеводы, включая овощи и фрукты. Основу их питания составляет мясо и продукты животного происхождения. По их заявлениям, это помогает бороться с депрессией, гормональными сбоями, акне и способствует похудению.

Социальные сети заполнены историями успеха от блогеров, которые на диете хищника чувствуют себя энергичнее и заявляют о улучшении внешнего вида. Но так ли это полезно?

Мнение врачей

Эксперты предупреждают: полный отказ от клетчатки и растительных продуктов может привести к серьезным последствиям.

Вот основные риски:

Повышение риска заболеваний:

Избыток красного мяса в рационе связан с повышением риска сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника. Авитаминоз:

Ограничение рациона лишает организм витаминов и минералов, которые можно получить только из растительных продуктов. Нарушения ЖКТ:

Без клетчатки кишечник страдает, что может привести к запорам, воспалениям и другим проблемам пищеварения. Преждевременное старение:

Недостаток антиоксидантов из овощей и фруктов способствует ускорению процессов старения.

Как отмечают врачи, мясо может быть частью здорового рациона, но оно обязательно должно сочетаться с овощами и другими источниками клетчатки.

Уточнения

Карнивор-диета или "диета хищника", - система питания, где в основу берётся поедание продуктов животного происхождения. Антипод вегетарианства\веганства

