Диета хищника: эффект похудения или шаг к болезням

В последнее время в интернете активно обсуждают необычную "диету хищника" или карнивор-диету, основанную исключительно на употреблении мяса. Сторонники утверждают, что такая система питания помогает решить многие проблемы со здоровьем, но врачи предупреждают: этот подход далеко не так безопасен, как кажется.
Приверженцы карнивор-диеты полностью исключают из рациона углеводы, включая овощи и фрукты. Основу их питания составляет мясо и продукты животного происхождения. По их заявлениям, это помогает бороться с депрессией, гормональными сбоями, акне и способствует похудению.
Социальные сети заполнены историями успеха от блогеров, которые на диете хищника чувствуют себя энергичнее и заявляют о улучшении внешнего вида. Но так ли это полезно?
Эксперты предупреждают: полный отказ от клетчатки и растительных продуктов может привести к серьезным последствиям.
Вот основные риски:
Как отмечают врачи, мясо может быть частью здорового рациона, но оно обязательно должно сочетаться с овощами и другими источниками клетчатки.
Карнивор-диета или "диета хищника", - система питания, где в основу берётся поедание продуктов животного происхождения. Антипод вегетарианства\веганства
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