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Что добавить в овсянку, чтобы она стала суперфудом?

1:36
Еда

Овсянка в своем происхождении обладает большой пользой для здоровья, но есть возможность сделать эту популярную кашу еще более питательной. Все, что требуется — это правильно подобрать добавки.

Овсянка с орехами и фруктами
Фото: flickr.com by やましこ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Овсянка с орехами и фруктами

Каковы же преимущества цельнозерновой овсянки? Этот продукт изобилует клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Кроме того, каша эффективно насыщает, оставаясь при этом низкокалорийной.

Эксперты издания "Доктор Питер" предлагают интересные дополнения, которые могут превратить овсянку в полноценный "суперфуд". С такими ингредиентами она станет не только еще более полезной, но и значительно вкуснее.

Каша, как на завтрак, так и на обед, прекрасно сочетается с орехами, такими как грецкие или фисташки. Грецкие орехи богаты альфа-линоленовой кислотой, которая является растительным источником полезных жиров, а фисташки обеспечивают организм важными минералами — фосфором, магнием, калием и кальцием, а также различными витаминами.

Ягоды, как свежие, так и сушеные, в сочетании с клетчаткой из каши способствуют нормализации работы пищеварительной системы. Семена и зерна, например, тыквенные или гранатовые, содержат много клетчатки и витаминов.

Не забудьте добавить немного корицы — эта специя известна своими ярко выраженными противовоспалительными свойствами. Она помогает ускорить обмен веществ и может способствовать снижению веса.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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