Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые способы остаться стройным в холодное время года
Независимые СТО: что скрывается за популярностью
Холодная вода: неожиданный помощник в борьбе с лишним весом
Преимущества лазерного пилинга: от акне до омоложения
Пилатес для новичков: 3 упражнения, чтобы начать легко и безопасно
Как Испанию превращает в мусорную свалку Европы
Потеря аппетита у питомца: что делать, если собака отказывается от еды
Тимоти Шаламе оштрафовали за то, что он приехал на премьеру фильма на велосипеде
Как сделать красивый цветник? Следуйте этим простым советам

Завтрак и осанка: секреты стройности для офисных работников

1:50
Еда

Сидячая работа часто становится причиной набора веса и ухудшения здоровья. Но это не приговор! Диетолог Марьяна Джутова поделилась правилами, которые помогут сохранить форму даже в офисе.

Завтрак — основа успешного дня

Пропуск завтрака — частая ошибка, особенно среди офисных работников. Чтобы зарядиться энергией и избежать перекусов в течение дня, начинайте утро с полноценного приема пищи.

Лучшие варианты:

  • овсянка с орехами и фруктами,
  • творог или сыр с цельнозерновым хлебом,
  • яйца с овощами.

Метод тарелки для обеда и ужина

Чтобы не переедать, соблюдайте "метод тарелки":

  • 50% тарелки — овощи, свежие или приготовленные,
  • 25% — гарнир (каши, картофель, цельнозерновые макароны),
  • 25% — белки (мясо, рыба, бобовые).

Это поможет контролировать калорийность блюд и насыщать организм полезными веществами.

Полезные перекусы

При приступах голода между основными приемами пищи избегайте вредных продуктов вроде сдобы и сладостей. Вместо этого выберите:

  • горсть орехов,
  • овощной салат,
  • йогурт,
  • ягоды.

Двигайтесь больше

Офисная работа — не повод сидеть весь день. Вот несколько простых привычек, которые помогут поддерживать активность:

  • Ходите по лестнице вместо лифта.
  • Выделяйте 10-15 минут на прогулку во время обеда.
  • Следите за осанкой — правильная осанка помогает активировать мышцы и сжигать больше калорий.

Как подчеркивает Марьяна Джутова:

"Следите за осанкой: правильное положение тела активирует больше мышц и способствует более эффективному сжиганию калорий".

Уточнения

О́фис — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Еда и рецепты
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали Аудио 
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Тимоти Шаламе оштрафовали за то, что он приехал на премьеру фильма на велосипеде
Как сделать красивый цветник? Следуйте этим простым советам
Россия в числе лидеров — где находятся главные запасы редкоземельных металлов
Достойный противник классического Doom — хакер перенес Тетрис в ПДФ файл
Льготная ипотека для чиновников с компенсацией жилья: как она работает и зачем вообще нужна
Скраб с рисовой мукой: мягкое очищение для проблемной кожи
Черника: секрет долголетия, о котором вы не знали
Всё о бюджетных внедорожниках: плюсы и минусы популярных моделей
Откуда берется проросший картофель и как с ним обращаться?
Как правильно пользоваться кухонной вытяжкой? Простые советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.