Завтрак и осанка: секреты стройности для офисных работников

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Сидячая работа часто становится причиной набора веса и ухудшения здоровья. Но это не приговор! Диетолог Марьяна Джутова поделилась правилами, которые помогут сохранить форму даже в офисе.

Завтрак — основа успешного дня

Пропуск завтрака — частая ошибка, особенно среди офисных работников. Чтобы зарядиться энергией и избежать перекусов в течение дня, начинайте утро с полноценного приема пищи.

Лучшие варианты:

овсянка с орехами и фруктами,

творог или сыр с цельнозерновым хлебом,

яйца с овощами.

Метод тарелки для обеда и ужина

Чтобы не переедать, соблюдайте "метод тарелки":

50% тарелки — овощи, свежие или приготовленные,

25% — гарнир (каши, картофель, цельнозерновые макароны),

25% — белки (мясо, рыба, бобовые).

Это поможет контролировать калорийность блюд и насыщать организм полезными веществами.

Полезные перекусы

При приступах голода между основными приемами пищи избегайте вредных продуктов вроде сдобы и сладостей. Вместо этого выберите:

горсть орехов,

овощной салат,

йогурт,

ягоды.

Двигайтесь больше

Офисная работа — не повод сидеть весь день. Вот несколько простых привычек, которые помогут поддерживать активность:

Ходите по лестнице вместо лифта.

Выделяйте 10-15 минут на прогулку во время обеда.

Следите за осанкой — правильная осанка помогает активировать мышцы и сжигать больше калорий.

Как подчеркивает Марьяна Джутова:

"Следите за осанкой: правильное положение тела активирует больше мышц и способствует более эффективному сжиганию калорий".

Уточнения

О́фис — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.



