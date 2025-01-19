Завтрак и осанка: секреты стройности для офисных работников

Сидячая работа часто становится причиной набора веса и ухудшения здоровья. Но это не приговор! Диетолог Марьяна Джутова поделилась правилами, которые помогут сохранить форму даже в офисе.
Пропуск завтрака — частая ошибка, особенно среди офисных работников. Чтобы зарядиться энергией и избежать перекусов в течение дня, начинайте утро с полноценного приема пищи.
Чтобы не переедать, соблюдайте "метод тарелки":
Это поможет контролировать калорийность блюд и насыщать организм полезными веществами.
При приступах голода между основными приемами пищи избегайте вредных продуктов вроде сдобы и сладостей. Вместо этого выберите:
Офисная работа — не повод сидеть весь день. Вот несколько простых привычек, которые помогут поддерживать активность:
"Следите за осанкой: правильное положение тела активирует больше мышц и способствует более эффективному сжиганию калорий".
О́фис — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.
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