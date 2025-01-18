Натуральное варенье без сахара: полезное лакомство для всех

Любите варенье, но задумывались ли вы, как оно влияет на организм? Диетолог Елена Соломатина уверена, что любимое многими сладкое можно сделать безопасным и даже полезным.
Варенье, особенно приготовленное дома, содержит большое количество сахара. На первый взгляд, это безобидно, но если учесть, сколько сахара мы получаем из других продуктов, таких как соусы или хлеб, становится ясно: переизбыток этого ингредиента неизбежен.
Елена Соломатина предлагает простой и эффективный способ усовершенствовать рецепт:
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев и белорусов, а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
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