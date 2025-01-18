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Натуральное варенье без сахара: полезное лакомство для всех

1:35
Еда

Любите варенье, но задумывались ли вы, как оно влияет на организм? Диетолог Елена Соломатина уверена, что любимое многими сладкое можно сделать безопасным и даже полезным.

Варенье
Фото: Adobe Stock by Mouse family, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варенье

Скрытая угроза сахара

Варенье, особенно приготовленное дома, содержит большое количество сахара. На первый взгляд, это безобидно, но если учесть, сколько сахара мы получаем из других продуктов, таких как соусы или хлеб, становится ясно: переизбыток этого ингредиента неизбежен.

Что это значит для здоровья

  • Риск развития заболеваний: избыточное потребление сахара связано с повышением риска сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий и даже деменции.
  • Кариес и лишний вес: сладкое — главный виновник повреждения зубной эмали и увеличения массы тела.
  • Нарушение работы кишечника: из-за сахара страдает микрофлора, что сказывается на иммунитете и общем состоянии организма.

Как сделать варенье полезным

Елена Соломатина предлагает простой и эффективный способ усовершенствовать рецепт:

  • Сахарозаменители. Вместо сахара используйте натуральные или искусственные заменители. Это сократит калорийность и снизит нагрузку на организм.
  • Свежие и замороженные ягоды. Приготовление лакомства только из ягод сохранит их естественную сладость.
  • Маленькие порции. Варите варенье небольшими объемами, чтобы не использовать сахар в качестве консерванта.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев и белорусов, а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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