Как напиток из Азии может защитить здоровье женщин

Зеленый чай — напиток, вокруг которого всегда много споров. Кто-то обожает его вкус, а кто-то не может понять, чем он так хорош. Однако последние исследования японских и китайских ученых могут заставить задуматься даже самых ярых скептиков.
Зеленый чай давно известен как источник антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалениями и укрепляют организм. Недавно выяснилось, что он может влиять на снижение веса и даже снижать риск остеопороза. Хотя доказательная база еще требует уточнения, эксперименты в Японии и Китае показали обнадеживающие результаты.
Доктор Александр Мясников, выступая в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", рассказал о необычных свойствах напитка.
"Зеленый чай обладает достаточно выраженным противораковым действием. Особенно когда речь идет о здоровье яичников", — отметил он. Это заявление вызывает большой интерес, ведь оно открывает новые перспективы использования чая в профилактике серьезных заболеваний.
Для тех, кто еще не стал поклонником этого напитка, есть веские причины пересмотреть свое мнение. Его польза распространяется на широкий спектр аспектов здоровья: от поддержки костной ткани до защиты от онкологии. При этом важно помнить, что эффект достигается при регулярном употреблении качественного чая.
Остеопоро́з — хронически прогрессирующее системное метаболическое (обменное) заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях и характеризующийся снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и усилением хрупкости по причине нарушения метаболизма костной ткани с преобладанием катаболизма над процессами костеобразования, снижением прочности кости и повышением риска переломов.
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