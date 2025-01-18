Ешьте это каждый день, и ваше сердце скажет спасибо

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие специи не только добавляют блюдам аромат и вкус, но и положительно влияют на здоровье. Диетолог Елена Хохлова рассказала, какие пряности особенно полезны для сердца и сосудов, и объяснила их уникальные свойства.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корень имбиря

Топ-3 специи для здоровья сердца

Чеснок

Чеснок давно известен своими лечебными свойствами. Он помогает снижать уровень "плохого" холестерина, что уменьшает риск атеросклероза. Кроме того, чеснок предотвращает образование тромбов, защищая сосуды от закупорки.

Перец чили

Чили способствует нормальной работе кровеносной системы и повышает эластичность стенок сосудов. Это важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержания общего тонуса организма.

Имбирь

Имбирь расширяет сосуды и помогает снизить давление, улучшая кровообращение. Его использование особенно полезно для тех, кто борется с гипертонией или хочет улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Капсаицин: важный элемент в составе

Перец чили и чеснок богаты капсаицином — соединением, которое не только выводит токсины из организма, но и, по мнению учёных, может предотвращать развитие раковых заболеваний. Этот компонент также оказывает лёгкое обезболивающее действие и помогает бороться с воспалениями.

Как добавить специи в рацион

Используйте чеснок как основу для соусов и маринадов.

Добавляйте чили в супы, рагу или жареные блюда.

Заваривайте чай с имбирём или добавляйте его в салаты и выпечку.

Специи не только придают блюдам насыщенный вкус, но и становятся отличным помощником для поддержания здоровья сердца и сосудов.

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).



