Ешьте это каждый день, и ваше сердце скажет спасибо

Многие специи не только добавляют блюдам аромат и вкус, но и положительно влияют на здоровье. Диетолог Елена Хохлова рассказала, какие пряности особенно полезны для сердца и сосудов, и объяснила их уникальные свойства.
Чеснок
Чеснок давно известен своими лечебными свойствами. Он помогает снижать уровень "плохого" холестерина, что уменьшает риск атеросклероза. Кроме того, чеснок предотвращает образование тромбов, защищая сосуды от закупорки.
Перец чили
Чили способствует нормальной работе кровеносной системы и повышает эластичность стенок сосудов. Это важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержания общего тонуса организма.
Имбирь
Имбирь расширяет сосуды и помогает снизить давление, улучшая кровообращение. Его использование особенно полезно для тех, кто борется с гипертонией или хочет улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.
Перец чили и чеснок богаты капсаицином — соединением, которое не только выводит токсины из организма, но и, по мнению учёных, может предотвращать развитие раковых заболеваний. Этот компонент также оказывает лёгкое обезболивающее действие и помогает бороться с воспалениями.
Специи не только придают блюдам насыщенный вкус, но и становятся отличным помощником для поддержания здоровья сердца и сосудов.
Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
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