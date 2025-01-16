Кабачок может стать смертельно опасным: как превратить овощ в яд?

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Нутрициолог Наталья Фарисеева рассказала, что кабачки могут стать ядовитыми. В овоще могут образоваться токсичные соединения.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачок

"Кабачки могут прорастать, если они находятся в благоприятной среде. Например, при высокой влажности и температуре. В результате этого в некоторых сортах образовываются вещества с токсическими свойствами, они и придают этому овощу горький вкус", — цитирует нутрициолога "СЭ".

По ее словам, человек не будет парализован от такого кабачка через несколько минут после употребления. Однако у людей нет долгосрочных защитных иммунных механизмов от такого опасного воздействия.

"Симптомы отравления могут варироваться от желудочных спазмов до рвоты, диареи в тяжелых случаях — озноба и лихорадки", — добавила эксперт.

Она рекомендует при хранении кабачков избегать высокой влажности в помещении, температурных колебаний. Перед приготовлением овощ обязательно нужно тщательно вымыть.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

