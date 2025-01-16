Кабачок может стать смертельно опасным: как превратить овощ в яд?

Нутрициолог Наталья Фарисеева рассказала, что кабачки могут стать ядовитыми. В овоще могут образоваться токсичные соединения.
"Кабачки могут прорастать, если они находятся в благоприятной среде. Например, при высокой влажности и температуре. В результате этого в некоторых сортах образовываются вещества с токсическими свойствами, они и придают этому овощу горький вкус", — цитирует нутрициолога "СЭ".
По ее словам, человек не будет парализован от такого кабачка через несколько минут после употребления. Однако у людей нет долгосрочных защитных иммунных механизмов от такого опасного воздействия.
"Симптомы отравления могут варироваться от желудочных спазмов до рвоты, диареи в тяжелых случаях — озноба и лихорадки", — добавила эксперт.
Она рекомендует при хранении кабачков избегать высокой влажности в помещении, температурных колебаний. Перед приготовлением овощ обязательно нужно тщательно вымыть.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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