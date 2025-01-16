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Щи, которые удивят всех: древние секреты в современной кухне

1:49
Еда

Щи — одно из тех блюд, которые несут в себе многовековую историю и традиции. Каждая хозяйка, без сомнения, имеет свой уникальный рецепт, но почему бы не вспомнить, как готовили щи наши предки? Ведь именно их рецепты дарили блюду тот самый незабываемый вкус и аромат.

Щи
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Щи

Какие секреты приготовления щей были у наших прапрабабушек, и как использовать эти хитрости сегодня.

Густота за счёт каши или муки

Раньше в щи обязательно добавляли каши, чтобы сделать их более густыми и питательными. Если вы не готовы к такому шагу, попробуйте другой вариант: добавьте в кастрюлю щепотку муки, предпочтительно из белых грибов. Она не только придаст густоту, но и сделает вкус более насыщенным, особенно в мясных щах.

Капустный приварок — секрет насыщенности

Главный ингредиент старинных щей — капустный приварок. Его готовили особым способом: в горшок с квашеной капустой добавляли немного масла и отправляли на сутки в горячую, но остывающую печь. Такая капуста становилась основой невероятно наваристого блюда.

Сегодня такой трюк можно повторить с помощью духовки: поставьте готовые щи томиться при температуре 150 градусов, чтобы ароматы смешались и стали более глубокими.

Мороз для раскрытия вкуса

Ещё один проверенный временем способ — дать квашеной капусте постоять на морозе перед добавлением в щи. Считается, что так она полностью раскрывает свой вкус и аромат, делая блюдо более насыщенным.

Применяя эти приёмы, вы сможете вдохнуть в любимое блюдо дух старины и почувствовать тот самый "истинный" вкус щей, как у прапрабабушек.

Уточнения

Щи - классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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