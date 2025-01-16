Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный картофель с хрустящей корочкой: пробуйте новый метод
Лёд с крыши испортил машину? Как правильно оформить претензию
Прохор Шаляпин похвастался сказочными видами из своего окна на Сейшелах
Мопс и аллергия: можно ли ужиться с этой породой
Хотите всегда выглядеть молодо? Откажетесь от этих привычек
Разлив нефти больше не проблема: эко-реагент в действии
Кабачок может стать смертельно опасным: как превратить овощ в яд?
Торги по продаже земель одного из Цапков не состоялись
Как создать идеальный уголок для отдыха в спальне

Лук без слёз: хитрость, которую знают немногие

1:13
Еда

Знакомая ситуация: вы взялись за приготовление ужина, достали лук, начали нарезать — и вот уже на глазах выступают слёзы. Причём, сколько бы ни пробовали разные хитрости, полностью избежать этого неприятного эффекта не удаётся.

Лук
Фото: Freepik by stockking
Лук

Что же делать? Ответ есть, и он прост: используйте два эффективных метода.

Способ №1: Лимон в помощь

Перед нарезкой лука проведите лезвием ножа по свежему лимону. Почему это работает? Лимонная кислота нейтрализует агрессивные соединения, которые выделяет лук, вызывая слезотечение. Таким образом, резать лук станет гораздо комфортнее.

Способ №2: Заморозьте нож

Другой вариант — воспользоваться морозильной камерой. Положите нож в морозилку примерно на 15 минут перед нарезкой. Охлаждённое лезвие замедляет ферменты, выделяющиеся из лука, которые раздражают глаза. Этот метод проверен временем и многими хозяйками.

Теперь нарезка лука больше не будет вызывать неприятных ощущений. Выбирайте любой из предложенных способов — и готовьте с удовольствием!

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Недвижимость
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет Аудио 
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Шоу-бизнес
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Последние материалы
В США дали оценку итогам возможного противостояния F-35 и китайского J-20
Мопс и аллергия: можно ли ужиться с этой породой
Хотите всегда выглядеть молодо? Откажетесь от этих привычек
Разлив нефти больше не проблема: эко-реагент в действии
Кабачок может стать смертельно опасным: как превратить овощ в яд?
Торги по продаже земель одного из Цапков не состоялись
Как создать идеальный уголок для отдыха в спальне
Три ошибки, которые женщины часто допускают при уходе за кожей в зимний период
Расход снизится до минимума: вот как опытные водители экономят до 35%
Щи, которые удивят всех: древние секреты в современной кухне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.