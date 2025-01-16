Лук без слёз: хитрость, которую знают немногие

Знакомая ситуация: вы взялись за приготовление ужина, достали лук, начали нарезать — и вот уже на глазах выступают слёзы. Причём, сколько бы ни пробовали разные хитрости, полностью избежать этого неприятного эффекта не удаётся.
Что же делать? Ответ есть, и он прост: используйте два эффективных метода.
Перед нарезкой лука проведите лезвием ножа по свежему лимону. Почему это работает? Лимонная кислота нейтрализует агрессивные соединения, которые выделяет лук, вызывая слезотечение. Таким образом, резать лук станет гораздо комфортнее.
Другой вариант — воспользоваться морозильной камерой. Положите нож в морозилку примерно на 15 минут перед нарезкой. Охлаждённое лезвие замедляет ферменты, выделяющиеся из лука, которые раздражают глаза. Этот метод проверен временем и многими хозяйками.
Теперь нарезка лука больше не будет вызывать неприятных ощущений. Выбирайте любой из предложенных способов — и готовьте с удовольствием!
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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