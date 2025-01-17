Идеальное мясо по-французски: шеф-повар раскрыл своей рецепт блюда с томатами

Шеф-повар Вячеслав Дегтев рассказал, как приготовить мясо по-французски с томатами.
Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мясо по-французски
Для этого блюда вам понадобятся:
Килограмм свиной шеи
Три-четыре помидора
Три-четыре луковицы
200 г твердого сыра
Еще пригодятся майонез, соль и перец — по вкусу.
Рецепт:
Сначала промойте мясо и обсушите.
Затем следует нарезать его на кусочки и отбить их до толщины толщины 1-1,5 см.
Лук очистите от кожуры, нарежьте на полукольца.
Помидоры нарежьте на полукольца.
Сыр нужно натереть на крупной терке.
После этого смажьте подсолнечным маслом дно противня и выложите половину лука и слой мяса.
Разместите оставшуюся часть лука, помидоры и сыр, все аккуратно смажете майонезом, пишет "СЭ".
Блюдо нужно отправить в разогретую до 180 °С духовку и выпекать 40-50 минут.
Подавать мясо по-французски с томатами лучше в горячем виде.
Приятного аппетита!
Уточнения
Мясо по-французски («Мясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.