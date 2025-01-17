Идеальное мясо по-французски: шеф-повар раскрыл своей рецепт блюда с томатами

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Шеф-повар Вячеслав Дегтев рассказал, как приготовить мясо по-французски с томатами.

Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мясо по-французски

Для этого блюда вам понадобятся:

Килограмм свиной шеи

Три-четыре помидора

Три-четыре луковицы

200 г твердого сыра

Еще пригодятся майонез, соль и перец — по вкусу.

Рецепт:

Сначала промойте мясо и обсушите. Затем следует нарезать его на кусочки и отбить их до толщины толщины 1-1,5 см. Лук очистите от кожуры, нарежьте на полукольца. Помидоры нарежьте на полукольца. Сыр нужно натереть на крупной терке. После этого смажьте подсолнечным маслом дно противня и выложите половину лука и слой мяса. Разместите оставшуюся часть лука, помидоры и сыр, все аккуратно смажете майонезом, пишет "СЭ". Блюдо нужно отправить в разогретую до 180 °С духовку и выпекать 40-50 минут.

Подавать мясо по-французски с томатами лучше в горячем виде.

Приятного аппетита!

Уточнения

Мясо по-французски («Мясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.



