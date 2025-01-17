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Идеальное мясо по-французски: шеф-повар раскрыл своей рецепт блюда с томатами

1:06
Еда

Шеф-повар Вячеслав Дегтев рассказал, как приготовить мясо по-французски с томатами.

Мясо по-французски
Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мясо по-французски

Для этого блюда вам понадобятся:

  • Килограмм свиной шеи
  • Три-четыре помидора
  • Три-четыре луковицы
  • 200 г твердого сыра
  • Еще пригодятся майонез, соль и перец — по вкусу.

Рецепт:

  1. Сначала промойте мясо и обсушите.
  2. Затем следует нарезать его на кусочки и отбить их до толщины толщины 1-1,5 см.
  3. Лук очистите от кожуры, нарежьте на полукольца.
  4. Помидоры нарежьте на полукольца.
  5. Сыр нужно натереть на крупной терке.
  6. После этого смажьте подсолнечным маслом дно противня и выложите половину лука и слой мяса.
  7. Разместите оставшуюся часть лука, помидоры и сыр, все аккуратно смажете майонезом, пишет "СЭ".
  8. Блюдо нужно отправить в разогретую до 180 °С духовку и выпекать 40-50 минут.

Подавать мясо по-французски с томатами лучше в горячем виде.

Приятного аппетита!

Уточнения

Мясо по-французскиМясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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