Готовим дома тефтели-ёжики: просто, быстро и очень вкусно

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Тефтели-ёжики – это настоящая классика домашней кухни. Их неповторимый вкус в сочетании с нежным томатно-сметанным соусом всегда вызывает желание вернуться к этому блюду снова и снова. Кроме того, готовятся они быстро и просто, что делает рецепт идеальным для будничных обедов.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Необходимые ингредиенты

Для тефтелей

Говядина – 400 г

Свинина – 350 г

Длинный рис (сухой) – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Лук – 2 средние головки

Морковь – 1 шт. среднего размера

Чеснок – 2–3 зубчика

Растительное масло – 50 г

Соль – 1 ч. ложка

Перец – по вкусу

Для соуса

Сметана (15%) – 150 г

Томатная паста – 3 ст. ложки

Томатный сок – 50 мл

Мука – 1 ст. ложка

Сливочное масло – 40 г

Соль – по вкусу

Специи – 0,5 ч. ложки

Пошаговый процесс приготовления

Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, а чеснок пропустите через пресс. Отварите рис в кипящей воде 3–4 минуты. Обжарьте половину нарезанного лука на растительном масле до золотистого цвета (3–4 минуты). Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут, пока она не станет мягкой.

Пропустите мясо и оставшийся лук через мясорубку. В отваренный рис добавьте соль, яйцо и перец. Хорошо перемешайте. Соедините фарш, рис и обжаренные овощи. Тщательно вымесите смесь до равномерного распределения компонентов. Сформируйте из фарша небольшие шарики, обваляйте их в муке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте тефтели со всех сторон до появления золотистой корочки. Добавьте немного воды, накройте крышкой и тушите на слабом огне 25–30 минут. После этого слейте бульон, оставив его для соуса.

Для соуса влейте в бульон сметану, добавьте томатную пасту, муку, томатный сок, соль и специи. Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Выложите тефтели в соус, тушите 2–3 минуты, после чего снимите сковороду с огня.

Готово!

Подавайте тефтели-ежики горячими с гарниром на ваш вкус: картофельным пюре, рисом или макаронами. Этот рецепт порадует всю семью своим вкусом и ароматом.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

