Готовим дома тефтели-ёжики: просто, быстро и очень вкусно

Тефтели-ёжики – это настоящая классика домашней кухни. Их неповторимый вкус в сочетании с нежным томатно-сметанным соусом всегда вызывает желание вернуться к этому блюду снова и снова. Кроме того, готовятся они быстро и просто, что делает рецепт идеальным для будничных обедов.
Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, а чеснок пропустите через пресс. Отварите рис в кипящей воде 3–4 минуты. Обжарьте половину нарезанного лука на растительном масле до золотистого цвета (3–4 минуты). Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут, пока она не станет мягкой.
Пропустите мясо и оставшийся лук через мясорубку. В отваренный рис добавьте соль, яйцо и перец. Хорошо перемешайте. Соедините фарш, рис и обжаренные овощи. Тщательно вымесите смесь до равномерного распределения компонентов. Сформируйте из фарша небольшие шарики, обваляйте их в муке.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте тефтели со всех сторон до появления золотистой корочки. Добавьте немного воды, накройте крышкой и тушите на слабом огне 25–30 минут. После этого слейте бульон, оставив его для соуса.
Для соуса влейте в бульон сметану, добавьте томатную пасту, муку, томатный сок, соль и специи. Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Выложите тефтели в соус, тушите 2–3 минуты, после чего снимите сковороду с огня.
Подавайте тефтели-ежики горячими с гарниром на ваш вкус: картофельным пюре, рисом или макаронами. Этот рецепт порадует всю семью своим вкусом и ароматом.
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.
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