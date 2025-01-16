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Готовим дома тефтели-ёжики: просто, быстро и очень вкусно

2:43
Еда

Тефтели-ёжики – это настоящая классика домашней кухни. Их неповторимый вкус в сочетании с нежным томатно-сметанным соусом всегда вызывает желание вернуться к этому блюду снова и снова. Кроме того, готовятся они быстро и просто, что делает рецепт идеальным для будничных обедов.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Необходимые ингредиенты

Для тефтелей

  • Говядина – 400 г
  • Свинина – 350 г
  • Длинный рис (сухой) – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук – 2 средние головки
  • Морковь – 1 шт. среднего размера
  • Чеснок – 2–3 зубчика
  • Растительное масло – 50 г
  • Соль – 1 ч. ложка
  • Перец – по вкусу

Для соуса

  • Сметана (15%) – 150 г
  • Томатная паста – 3 ст. ложки
  • Томатный сок – 50 мл
  • Мука – 1 ст. ложка
  • Сливочное масло – 40 г
  • Соль – по вкусу
  • Специи – 0,5 ч. ложки

Пошаговый процесс приготовления

Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, а чеснок пропустите через пресс. Отварите рис в кипящей воде 3–4 минуты. Обжарьте половину нарезанного лука на растительном масле до золотистого цвета (3–4 минуты). Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут, пока она не станет мягкой.

Пропустите мясо и оставшийся лук через мясорубку. В отваренный рис добавьте соль, яйцо и перец. Хорошо перемешайте. Соедините фарш, рис и обжаренные овощи. Тщательно вымесите смесь до равномерного распределения компонентов. Сформируйте из фарша небольшие шарики, обваляйте их в муке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте тефтели со всех сторон до появления золотистой корочки. Добавьте немного воды, накройте крышкой и тушите на слабом огне 25–30 минут. После этого слейте бульон, оставив его для соуса.

Для соуса влейте в бульон сметану, добавьте томатную пасту, муку, томатный сок, соль и специи. Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Выложите тефтели в соус, тушите 2–3 минуты, после чего снимите сковороду с огня.

Готово!

Подавайте тефтели-ежики горячими с гарниром на ваш вкус: картофельным пюре, рисом или макаронами. Этот рецепт порадует всю семью своим вкусом и ароматом.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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