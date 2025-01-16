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Идеальный картофель с хрустящей корочкой: пробуйте новый метод

1:53
Еда

Знаете ли вы, что морозильная камера может помочь приготовить картофель с идеальной хрустящей корочкой и нежной мякотью? Этот кулинарный лайфхак уже используют многие повара, и теперь его можете попробовать и вы.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка

Зачем замораживать картофель перед запеканием

Заморозка влияет на структуру картофеля. Под воздействием низких температур крахмал в клубнях частично расщепляется, что делает мякоть невероятно нежной. Кроме того, при заморозке образуется тонкий микрослой влаги, который помогает достичь золотистой хрустящей корочки во время запекания.

Пошаговый рецепт: как подготовить картофель

1. Частичная варка

  • Возьмите несколько средних клубней.
  • Помойте, очистите и отправьте в кипящую воду на 7 минут. Картошка должна быть слегка проваренной, но не полностью готовой.

2. Охлаждение и заморозка

  • Слейте воду и дайте картошке остыть.
  • Уложите клубни в полиэтиленовый пакет и положите их в морозильную камеру.

3. Подготовка к запеканию

  • Достаньте картошку из морозилки за несколько часов до приготовления.
  • Когда клубни разморозятся, смажьте их растительным маслом и добавьте специи по вкусу.

Запекание картофеля

  1. Выложите картошку на противень с пергаментной бумагой.
  2. Запекайте при 190°C в течение 50 минут.
  3. Периодически проверяйте готовность: корочка должна стать золотистой и хрустящей.

Какой будет результат

Картофель получится восхитительным. Хрустящая корочка будет сочетаться с нежной, мягкой и воздушной мякотью. Этот метод позволяет достичь идеального баланса текстур, который так сложно добиться при обычной готовке.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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