Макароны по-флотски — это простое в приготовлении, но невероятно вкусное блюдо. Однако существует маленький секрет, который способен превратить привычный рецепт в настоящий кулинарный шедевр.
Ключ к идеальным макаронам по-флотски — это добавление одного секретного ингредиента, который придаёт блюду удивительную сочность и насыщенный вкус. И это вовсе не экзотическая специя или редкий продукт, а бульон, в котором варилось мясо!
Теперь ваши макароны по-флотски будут аппетитными, сочными и насыщенными. Приятного аппетита!
Макаро́ны по-фло́тски — блюдо из макаронных изделий с мясным фаршем: ранее отваренным, а затем обжаренным в сливочном масле, обычно с луком.
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