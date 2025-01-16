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Этот секретный ингредиент превратит макароны по-флотски в шедевр

1:36
Еда

Макароны по-флотски — это простое в приготовлении, но невероятно вкусное блюдо. Однако существует маленький секрет, который способен превратить привычный рецепт в настоящий кулинарный шедевр.

Паприкаш
Фото: commons.wikimedia.org by Doovele, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паприкаш

Главный трюк для улучшения вкуса

Ключ к идеальным макаронам по-флотски — это добавление одного секретного ингредиента, который придаёт блюду удивительную сочность и насыщенный вкус. И это вовсе не экзотическая специя или редкий продукт, а бульон, в котором варилось мясо!

Пошаговый рецепт

Шаг 1: подготовка мяса

  • Возьмите 300 граммов говядины или курятины.
  • Отварите мясо в кастрюле с горячей водой до полной готовности.
  • Измельчите его с помощью мясорубки или блендера.

Шаг 2: обжарка

  • Нарежьте одну среднюю луковицу.
  • Обжарьте лук на сковороде до золотистого цвета.
  • Добавьте к луку измельчённое мясо, перемешайте и продолжайте жарить ещё пару минут.

Шаг 3: секретный ингредиент

  • Добавьте на сковороду около 30 граммов сливочного масла, чтобы мясо стало ещё нежнее.
  • Влейте 100 миллилитров мясного бульона. Это придаст фаршу невероятную сочность и насыщенный вкус.

Шаг 4: завершающий этап

  • Сварите макароны в подсоленной воде.
  • Соедините их с мясной смесью на сковороде и слегка прогрейте.

Готово!

Теперь ваши макароны по-флотски будут аппетитными, сочными и насыщенными. Приятного аппетита!

Уточнения

Макаро́ны по-фло́тски — блюдо из макаронных изделий с мясным фаршем: ранее отваренным, а затем обжаренным в сливочном масле, обычно с луком.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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