Как приготовить идеальные отбивные: 7 секретов для сочного мяса

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Отбивные — всегда актуальное блюдо, которое радует гостей своим вкусом и нежностью. Как приготовить идеальные отбивные, чтобы они стали настоящим хитом стола? Мы собрали несколько простых, но важных советов.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Советы по выбору и подготовке мяса

Толщина куска : оптимальная толщина отбивных — около 1,5 см. Если нарезать мясо тоньше, оно потеряет сочность и станет сухим.

: оптимальная толщина отбивных — около 1,5 см. Если нарезать мясо тоньше, оно потеряет сочность и станет сухим. Жировая прослойка : не стоит полностью срезать жир с вырезки. Жировые прослойки придают мясу сочность и нежность при готовке, делая отбивные более аппетитными.

: не стоит полностью срезать жир с вырезки. Жировые прослойки придают мясу сочность и нежность при готовке, делая отбивные более аппетитными. Температура мяса: используйте охлажденное мясо, а не замороженное. Лучшие отбивные получаются из свежего, но холодного мяса.

Техника отбивания и жарки

Отбивание : перед жаркой аккуратно отбейте мясо, но не переусердствуйте. Слишком интенсивное отбивание "выдавливает" соки, и отбивные становятся сухими.

: перед жаркой аккуратно отбейте мясо, но не переусердствуйте. Слишком интенсивное отбивание "выдавливает" соки, и отбивные становятся сухими. Выбор сковороды : готовьте в тяжелой сковороде с толстым дном и стенками. Такая посуда обеспечивает равномерное распределение тепла и помогает сохранить сочность мяса.

: готовьте в тяжелой сковороде с толстым дном и стенками. Такая посуда обеспечивает равномерное распределение тепла и помогает сохранить сочность мяса. Температура жарки: жарьте отбивные на среднем огне. Это позволит избежать их пересушивания и придаст золотистую корочку.

Финальный аккорд — приправление

Соль в конце: солить мясо лучше в конце приготовления. Ранняя соль может "сцепить" белки, и мясо станет жестким. Подождите, пока отбивные почти готовы, и только потом добавьте соль для усиления вкуса.

Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить отбивные, которые порадуют всех за столом — мягкие, сочные и невероятно вкусные.

Уточнения

Стейк (от англ. steak - кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы. Стейк из лучших частей говядины обычно называется просто стейком, иногда также бифштексом (англ. beef steak).

