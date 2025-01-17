Отбивные — всегда актуальное блюдо, которое радует гостей своим вкусом и нежностью. Как приготовить идеальные отбивные, чтобы они стали настоящим хитом стола? Мы собрали несколько простых, но важных советов.
Соль в конце: солить мясо лучше в конце приготовления. Ранняя соль может "сцепить" белки, и мясо станет жестким. Подождите, пока отбивные почти готовы, и только потом добавьте соль для усиления вкуса.
Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить отбивные, которые порадуют всех за столом — мягкие, сочные и невероятно вкусные.
Стейк (от англ. steak - кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы. Стейк из лучших частей говядины обычно называется просто стейком, иногда также бифштексом (англ. beef steak).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.