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Легкий способ улучшить блюдо: маринуем лук к мясу и салату

2:25
Еда

Лук — универсальный ингредиент, но его резкий вкус и аромат не всегда радуют. Один из лучших способов смягчить и улучшить вкус репчатого лука — маринование. Этот процесс не только делает овощ более мягким и приятным, но и позволяет ему отлично сочетаться с самыми разными блюдами. Приятным бонусом является быстрота приготовления: замариновать лук можно всего за полчаса.

Резка лука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Резка лука

Как замариновать лук к селедке

Для того чтобы лук стал отличным дополнением к селедке, понадобится следующий набор ингредиентов на три средние луковицы:

  • 250 мл воды
  • 3 ст. ложки уксуса
  • 2 ст. ложки сахара
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • 1 ч. ложка соли
  • немного молотого перца
  1. Нарежьте лук тонкими кольцами или полукольцами.
  2. В миске смешайте воду, уксус, сахар, масло, соль и перец.
  3. Положите нарезанный лук в эту смесь и оставьте на 30 минут.

После этого маринад слейте, а луковые кольца полейте небольшим количеством растительного масла и слегка поперчите. Дайте настояться еще полчаса — теперь лук готов стать вкусным акцентом к селедке и другим рыбным закускам.

Как замариновать лук к мясу и салату

Для маринования лука, который будет подаваться с мясными блюдами или салатами, можно использовать более легкий вариант маринада. На три луковицы понадобятся:

  • 150-200 мл горячей воды
  • 2 ст. ложки уксуса
  • 1 ч. ложка соли
  • 1 ч. ложка сахара
  1. Нарежьте лук кольцами и поместите их в теплую воду с уксусом, солью и сахаром.
  2. Оставьте мариноваться на 30 минут.

Такой маринованный лук получится мягким и сладковатым, что прекрасно сочетается как с мясом, так и со свежими овощными салатами.

Маринованный лук — это быстрый и простой способ смягчить резкость и подчеркнуть вкус блюда. Независимо от того, какой маринад вы выберете — для селедки или для мяса и салата — процесс легко освоить даже новичку. Всего за час можно получить вкусный, ароматный и готовый к употреблению лук, который станет отличным дополнением к вашему столу.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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