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Как за 15 минут испечь пышное печенье: секрет простого рецепта

1:38
Еда

Нужен быстрый десерт к чаю? Этот простой рецепт домашнего печенья выручит в любой ситуации. Даже начинающий кулинар сможет легко удивить близких, следуя этим инструкциям.

Печенье
Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печенье

Ингредиенты:

  • Мука — 270 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Кефир — 100 мл
  • Сахар — 70 г
  • Сода — &frac12 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 пакетик

Как приготовить домашнее печенье:

Подготовка продуктов: убедитесь, что яйцо и кефир достигли комнатной температуры. Это поможет ингредиентам лучше смешиваться.

Смешивание: взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром до однородной массы. Добавьте кефир и продолжайте мешать.

Добавление сухих ингредиентов: просейте муку вместе с содой и постепенно введите в смесь, тщательно перемешивая до получения теста.

Формирование печенья: раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности и нарежьте его на кусочки. По желанию можно посыпать готовые заготовки корицей и сахаром для аромата.

Выпечка: выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180°C духовке около 15 минут до золотистого цвета.

Подача: готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой перед подачей для дополнительной сладости и украшения.

Этот рецепт не требует сложных ингредиентов и умений, а результат порадует вас и ваших близких нежным, ароматным печеньем всего за несколько шагов.

Уточнения

Пече́нье - небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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