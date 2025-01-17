Как за 15 минут испечь пышное печенье: секрет простого рецепта

Нужен быстрый десерт к чаю? Этот простой рецепт домашнего печенья выручит в любой ситуации. Даже начинающий кулинар сможет легко удивить близких, следуя этим инструкциям.
Ингредиенты:
Как приготовить домашнее печенье:
Подготовка продуктов: убедитесь, что яйцо и кефир достигли комнатной температуры. Это поможет ингредиентам лучше смешиваться.
Смешивание: взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром до однородной массы. Добавьте кефир и продолжайте мешать.
Добавление сухих ингредиентов: просейте муку вместе с содой и постепенно введите в смесь, тщательно перемешивая до получения теста.
Формирование печенья: раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности и нарежьте его на кусочки. По желанию можно посыпать готовые заготовки корицей и сахаром для аромата.
Выпечка: выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180°C духовке около 15 минут до золотистого цвета.
Подача: готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой перед подачей для дополнительной сладости и украшения.
Этот рецепт не требует сложных ингредиентов и умений, а результат порадует вас и ваших близких нежным, ароматным печеньем всего за несколько шагов.
Пече́нье - небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
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