Как за 15 минут испечь пышное печенье: секрет простого рецепта

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Нужен быстрый десерт к чаю? Этот простой рецепт домашнего печенья выручит в любой ситуации. Даже начинающий кулинар сможет легко удивить близких, следуя этим инструкциям.

Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печенье

Ингредиенты:

Мука — 270 г

Яйцо — 1 шт.

Кефир — 100 мл

Сахар — 70 г

Сода — ½ ч. л.

Ванильный сахар — 1 пакетик

Как приготовить домашнее печенье:

Подготовка продуктов: убедитесь, что яйцо и кефир достигли комнатной температуры. Это поможет ингредиентам лучше смешиваться.

Смешивание: взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром до однородной массы. Добавьте кефир и продолжайте мешать.

Добавление сухих ингредиентов: просейте муку вместе с содой и постепенно введите в смесь, тщательно перемешивая до получения теста.

Формирование печенья: раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности и нарежьте его на кусочки. По желанию можно посыпать готовые заготовки корицей и сахаром для аромата.

Выпечка: выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180°C духовке около 15 минут до золотистого цвета.

Подача: готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой перед подачей для дополнительной сладости и украшения.

Этот рецепт не требует сложных ингредиентов и умений, а результат порадует вас и ваших близких нежным, ароматным печеньем всего за несколько шагов.

Уточнения

Пече́нье - небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

