Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Животный страх: звери тоже могут страдать от тревожных состояний
Собаки и аллергия: как защитить питомца от неприятностей
Необычный цветок для вашего сада: как посадить астильбу правильно
Плюсы и минусы миниатюрного друга: всё о чихуахуа
Уникальная находка в центре Иерусалима: культовый комплекс VIII века
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Опасно для жизни: избыточное употребление воды
Уменьшаем риски на дороге: как сохранить контроль над автомобилем в дождь

Как сделать борщ ярким и вкусным без томатной пасты

1:55
Еда

Томатная паста — незаменимый ингредиент борща, особенно когда речь идет о зажарке для супа. Добавление пасты в жареную на сковороде смесь лука и моркови придает блюду насыщенный и яркий красный цвет, который фиксирует оттенок свеклы и делает борщ особенно аппетитным. Помимо цвета, томатная паста добавляет легкую кислинку, способствующую раскрытию вкусов других компонентов супа.

Красный борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красный борщ

Представьте ситуацию: вы начали готовить борщ и вдруг обнаружили, что томатная паста закончилась. Как поступить?

Чем заменить томатную пасту в борще

Есть несколько эффективных заменителей:

  • Свежие помидоры: если у вас есть спелые помидоры, снимите с них кожицу, нарежьте и добавьте к жареным луком и моркови. Это даст натуральный томатный вкус и красивый цвет.
  • Томатный сок: этот вариант тоже подойдет, но нужно использовать в несколько большем объеме по сравнению с пастой. Учтите, что томатный сок содержит больше жидкости, поэтому соответственно уменьшите количество других жидкостей в рецепте.
  • Томаты в собственном соку: они также могут стать хорошей заменой, добавляя насыщенный вкус и цвет.

Важно избегать использования кетчупа, так как его состав часто содержит искусственные добавки, красители и заменители, которые могут испортить как внешний вид, так и вкус борща.

Томатная паста играет ключевую роль в создании богатого вкуса и цвета борща. Если запасы пасты закончились, можно использовать свежие помидоры, томатный сок или томаты в собственном соку, но кетчупом лучше не заменять — это чревато ухудшением качества блюда. Следуя этим советам, вы всегда сможете приготовить вкусный борщ даже без привычной томатной пасты.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Шоу-бизнес
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана Аудио 
Ошибка археологов: древние кости из Усикавы принадлежат не человеку
Наука и техника
Ошибка археологов: древние кости из Усикавы принадлежат не человеку Аудио 
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Недвижимость
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет Аудио 
Популярное
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса

Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.

Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Последние материалы
Животный страх: звери тоже могут страдать от тревожных состояний
Собаки и аллергия: как защитить питомца от неприятностей
Как сделать борщ ярким и вкусным без томатной пасты
Необычный цветок для вашего сада: как посадить астильбу правильно
Плюсы и минусы миниатюрного друга: всё о чихуахуа
Уникальная находка в центре Иерусалима: культовый комплекс VIII века
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Опасно для жизни: избыточное употребление воды
Уменьшаем риски на дороге: как сохранить контроль над автомобилем в дождь
Зимний стресс: как пересадка влияет на растения в холодное время года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.