Как сделать борщ ярким и вкусным без томатной пасты

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Томатная паста — незаменимый ингредиент борща, особенно когда речь идет о зажарке для супа. Добавление пасты в жареную на сковороде смесь лука и моркови придает блюду насыщенный и яркий красный цвет, который фиксирует оттенок свеклы и делает борщ особенно аппетитным. Помимо цвета, томатная паста добавляет легкую кислинку, способствующую раскрытию вкусов других компонентов супа.

Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красный борщ

Представьте ситуацию: вы начали готовить борщ и вдруг обнаружили, что томатная паста закончилась. Как поступить?

Чем заменить томатную пасту в борще

Есть несколько эффективных заменителей:

Свежие помидоры : если у вас есть спелые помидоры, снимите с них кожицу, нарежьте и добавьте к жареным луком и моркови. Это даст натуральный томатный вкус и красивый цвет.

: если у вас есть спелые помидоры, снимите с них кожицу, нарежьте и добавьте к жареным луком и моркови. Это даст натуральный томатный вкус и красивый цвет. Томатный сок : этот вариант тоже подойдет, но нужно использовать в несколько большем объеме по сравнению с пастой. Учтите, что томатный сок содержит больше жидкости, поэтому соответственно уменьшите количество других жидкостей в рецепте.

: этот вариант тоже подойдет, но нужно использовать в несколько большем объеме по сравнению с пастой. Учтите, что томатный сок содержит больше жидкости, поэтому соответственно уменьшите количество других жидкостей в рецепте. Томаты в собственном соку: они также могут стать хорошей заменой, добавляя насыщенный вкус и цвет.

Важно избегать использования кетчупа, так как его состав часто содержит искусственные добавки, красители и заменители, которые могут испортить как внешний вид, так и вкус борща.

Томатная паста играет ключевую роль в создании богатого вкуса и цвета борща. Если запасы пасты закончились, можно использовать свежие помидоры, томатный сок или томаты в собственном соку, но кетчупом лучше не заменять — это чревато ухудшением качества блюда. Следуя этим советам, вы всегда сможете приготовить вкусный борщ даже без привычной томатной пасты.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

