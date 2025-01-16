Готовим тефтели-ежики: как достичь идеального баланса вкуса

Представьте ароматный обед: тефтели-ежики в томатно-сметанном соусе — блюдо, которое невозможно забыть. Этот рецепт сочетает простоту приготовления с волшебным вкусом, который возвращает нас на детский стол.
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Котлеты
Ингредиенты для тефтелей-ежиков:
Говядина — 400 г
Свинина — 350 г
Яйцо — 1 шт.
Длинный рис (сухой) — 100 г
Лук — 2 средние головки
Морковь — 1 шт.
Чеснок — 2-3 зубчика
Соль — 1 ч. ложка
Растительное масло — 50 г
Перец — по вкусу
Для соуса:
Сметана (15%) — 150 г
Томатная паста — 3 ст. ложки
Томатный сок — 50 мл
Мука — 1 ст. ложка
Сливочное масло — 40 г
Соль и специи по вкусу
Приготовление тефтелей:
Очистите и мелко нарежьте лук, натрите морковь и измельчите чеснок. Отварите рис 3-4 минуты в кипящей воде.
Обжарьте половину лука на растительном масле до золотистого цвета (3-4 минуты), добавьте морковь и готовьте до мягкости.
Пропустите мясо (говядину и свинину) через мясорубку вместе с луком.
В отваренный рис добавьте соль, яйцо и перец, тщательно перемешайте.
Соедините фарш, рис и обжаренные овощи, вымесите до однородной массы.
Сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в муке.
Обжарьте тефтели на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки со всех сторон.
Добавьте немного воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне 25-30 минут.
Слейте лишний бульон по желанию.
Приготовление соуса:
Верните остатки бульона на огонь, добавьте сметану, томатную пасту, муку, томатный сок и соль.
Тщательно перемешайте и доведите до кипения.
Выложите обжаренные тефтели в соус и тушите ещё 2-3 минуты.
Снимите с огня — блюдо готово.
Эти тефтели-ежики впечатляют своим вкусом и простотой приготовления, а также тем, что их можно быстро приготовить в будние дни.
Уточнения
Те́фте́ли - мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.