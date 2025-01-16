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Готовим тефтели-ежики: как достичь идеального баланса вкуса

2:21
Еда

Представьте ароматный обед: тефтели-ежики в томатно-сметанном соусе — блюдо, которое невозможно забыть. Этот рецепт сочетает простоту приготовления с волшебным вкусом, который возвращает нас на детский стол.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты для тефтелей-ежиков:

  • Говядина — 400 г
  • Свинина — 350 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Длинный рис (сухой) — 100 г
  • Лук — 2 средние головки
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Соль — 1 ч. ложка
  • Растительное масло — 50 г
  • Перец — по вкусу

Для соуса:

  • Сметана (15%) — 150 г
  • Томатная паста — 3 ст. ложки
  • Томатный сок — 50 мл
  • Мука — 1 ст. ложка
  • Сливочное масло — 40 г
  • Соль и специи по вкусу

Приготовление тефтелей:

  • Очистите и мелко нарежьте лук, натрите морковь и измельчите чеснок.
    Отварите рис 3-4 минуты в кипящей воде.
  • Обжарьте половину лука на растительном масле до золотистого цвета (3-4 минуты), добавьте морковь и готовьте до мягкости.
  • Пропустите мясо (говядину и свинину) через мясорубку вместе с луком.
  • В отваренный рис добавьте соль, яйцо и перец, тщательно перемешайте.
  • Соедините фарш, рис и обжаренные овощи, вымесите до однородной массы.
  • Сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в муке.
  • Обжарьте тефтели на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки со всех сторон.
  • Добавьте немного воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне 25-30 минут.
  • Слейте лишний бульон по желанию.

Приготовление соуса:

  • Верните остатки бульона на огонь, добавьте сметану, томатную пасту, муку, томатный сок и соль.
  • Тщательно перемешайте и доведите до кипения.
  • Выложите обжаренные тефтели в соус и тушите ещё 2-3 минуты.
  • Снимите с огня — блюдо готово.

Эти тефтели-ежики впечатляют своим вкусом и простотой приготовления, а также тем, что их можно быстро приготовить в будние дни.

Уточнения

Те́фте́ли - мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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