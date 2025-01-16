Готовим тефтели-ежики: как достичь идеального баланса вкуса

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте ароматный обед: тефтели-ежики в томатно-сметанном соусе — блюдо, которое невозможно забыть. Этот рецепт сочетает простоту приготовления с волшебным вкусом, который возвращает нас на детский стол.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты для тефтелей-ежиков:

Говядина — 400 г

Свинина — 350 г

Яйцо — 1 шт.

Длинный рис (сухой) — 100 г

Лук — 2 средние головки

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Соль — 1 ч. ложка

Растительное масло — 50 г

Перец — по вкусу

Для соуса:

Сметана (15%) — 150 г

Томатная паста — 3 ст. ложки

Томатный сок — 50 мл

Мука — 1 ст. ложка

Сливочное масло — 40 г

Соль и специи по вкусу

Приготовление тефтелей:

Очистите и мелко нарежьте лук, натрите морковь и измельчите чеснок.

Отварите рис 3-4 минуты в кипящей воде.

Отварите рис 3-4 минуты в кипящей воде. Обжарьте половину лука на растительном масле до золотистого цвета (3-4 минуты), добавьте морковь и готовьте до мягкости.

Пропустите мясо (говядину и свинину) через мясорубку вместе с луком.

В отваренный рис добавьте соль, яйцо и перец, тщательно перемешайте.

Соедините фарш, рис и обжаренные овощи, вымесите до однородной массы.

Сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в муке.

Обжарьте тефтели на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки со всех сторон.

Добавьте немного воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне 25-30 минут.

Слейте лишний бульон по желанию.

Приготовление соуса:

Верните остатки бульона на огонь, добавьте сметану, томатную пасту, муку, томатный сок и соль.

Тщательно перемешайте и доведите до кипения.

Выложите обжаренные тефтели в соус и тушите ещё 2-3 минуты.

Снимите с огня — блюдо готово.

Эти тефтели-ежики впечатляют своим вкусом и простотой приготовления, а также тем, что их можно быстро приготовить в будние дни.

Уточнения

Те́фте́ли - мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

