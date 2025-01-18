Как японцы едят суши: правила, о которых вы не знали

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Роллы и суши — не просто популярное лакомство, но и настоящее искусство. Однако многие едят их неправильно, из-за чего теряется вкус блюда. Как же правильно наслаждаться японской кухней, рассказал шеф-повар Анатолий Сон.

Фото: flickr.com by Стив Снодграсс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Роллы

Основные ошибки при поедании роллов

Часто роллы едят следующим образом: обильно окунают в соевый соус (иногда даже смешивая его с васаби), отправляют в рот и закусывают маринованным имбирем. Но такой способ может испортить впечатление от блюда. Роллы размокают, разваливаются, а их вкус забивается соусом.

Как правильно есть роллы

Минимум соуса.

Японцы практически не используют соевый соус. Если и смачивают ролл, то только верхушку. Имбирь — для освежения.

Лепестки имбиря предназначены для очистки рецепторов между разными видами роллов, а не для закуски. Васаби — по желанию.

Немного васаби можно добавить на ролл для усиления вкуса, но это не обязательный этап.

"Всё это традиции, а не строгие правила. Каждый ест так, как ему нравится", — подчеркивает Анатолий Сон.

Уточнения

Ро́ллы — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки. Обычно роллы употребляют вместе с васаби, имбирём, макая в соевый соус.



