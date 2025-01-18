Как японцы едят суши: правила, о которых вы не знали

Роллы и суши — не просто популярное лакомство, но и настоящее искусство. Однако многие едят их неправильно, из-за чего теряется вкус блюда. Как же правильно наслаждаться японской кухней, рассказал шеф-повар Анатолий Сон.
Часто роллы едят следующим образом: обильно окунают в соевый соус (иногда даже смешивая его с васаби), отправляют в рот и закусывают маринованным имбирем. Но такой способ может испортить впечатление от блюда. Роллы размокают, разваливаются, а их вкус забивается соусом.
"Всё это традиции, а не строгие правила. Каждый ест так, как ему нравится", — подчеркивает Анатолий Сон.
Ро́ллы — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки. Обычно роллы употребляют вместе с васаби, имбирём, макая в соевый соус.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.