Простой трюк, чтобы бананы оставались свежими дольше

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Бананы быстро чернеют и теряют вкус? Возможно, причина в неправильном хранении. Эти плоды чувствительны к условиям среды, и важно знать, как продлить их свежесть.

Фото: Openverse by ajay_suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бананы Cavendish

Почему бананы темнеют

Процесс созревания бананов ускоряет этилен — газ, который выделяют фрукты. Он разрушает хлорофилл, из-за чего кожура бананов меняет цвет с желтого на коричневый или черный. Особенно быстро плоды портятся, если лежат рядом с яблоками или грушами, которые выделяют много этилена.

Как правильно хранить бананы

Избегайте соседства с другими фруктами. Храните бананы отдельно от яблок, груш и других продуктов, выделяющих этилен. Выберите подходящее место. Бананы не любят слишком теплую и влажную среду, но и холодильник для них не подходит. Оптимально держать плоды в сухом и прохладном месте, например, в тёмном шкафу на кухне. Оберните концы бананов. Чтобы замедлить выделение этилена, оберните места соединения плодов пищевой пленкой или целлофаном.

Уточнения

Этиле́н — органическое соединение, относящееся к классу непредельных углеводородов — алкенов (олефинов).





