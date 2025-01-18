Простой трюк, чтобы бананы оставались свежими дольше

Бананы быстро чернеют и теряют вкус? Возможно, причина в неправильном хранении. Эти плоды чувствительны к условиям среды, и важно знать, как продлить их свежесть.
Процесс созревания бананов ускоряет этилен — газ, который выделяют фрукты. Он разрушает хлорофилл, из-за чего кожура бананов меняет цвет с желтого на коричневый или черный. Особенно быстро плоды портятся, если лежат рядом с яблоками или грушами, которые выделяют много этилена.
Этиле́н — органическое соединение, относящееся к классу непредельных углеводородов — алкенов (олефинов).
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.