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Простой трюк, чтобы бананы оставались свежими дольше

1:09
Еда

Бананы быстро чернеют и теряют вкус? Возможно, причина в неправильном хранении. Эти плоды чувствительны к условиям среды, и важно знать, как продлить их свежесть.

Бананы Cavendish
Фото: Openverse by ajay_suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бананы Cavendish

Почему бананы темнеют

Процесс созревания бананов ускоряет этилен — газ, который выделяют фрукты. Он разрушает хлорофилл, из-за чего кожура бананов меняет цвет с желтого на коричневый или черный. Особенно быстро плоды портятся, если лежат рядом с яблоками или грушами, которые выделяют много этилена.

Как правильно хранить бананы

  1. Избегайте соседства с другими фруктами. Храните бананы отдельно от яблок, груш и других продуктов, выделяющих этилен.
  2. Выберите подходящее место. Бананы не любят слишком теплую и влажную среду, но и холодильник для них не подходит.
  3. Оптимально держать плоды в сухом и прохладном месте, например, в тёмном шкафу на кухне.
  4. Оберните концы бананов. Чтобы замедлить выделение этилена, оберните места соединения плодов пищевой пленкой или целлофаном.

Уточнения

Этиле́н — органическое соединение, относящееся к классу непредельных углеводородов — алкенов (олефинов).
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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