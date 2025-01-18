Медовые соты: новый тренд здорового питания или опасность

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Медовые соты — природное лакомство, которое не только радует вкус, но и приносит пользу организму. Они богаты антиоксидантами, ферментами и полифенолами, что делает их отличной альтернативой обработанным сахарам. Но подойдут ли они всем?

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пчёлы

Польза медовых сот

Диетолог Шелли Боллс отметила, что соты — прекрасное дополнение к сырам, йогуртам, тостам или десертам. Они помогают разнообразить рацион и укрепить здоровье.

Основные преимущества:

Антиоксиданты и полифенолы: снижают риск хронических заболеваний, включая рак.

Ферменты: улучшают пищеварение.

Иммунная поддержка: исследования показывают, что соты способствуют укреплению иммунитета.

Кому стоит быть осторожным

Диетолог Триста Бест предупредила, что медовые соты подходят не всем.

Аллергия: если у вас аллергия на пыльцу, мед или продукты пчеловодства, стоит отказаться от сот.

Диабет: продукт содержит природные сахара, поэтому людям с диабетом нужно проявить осторожность.

Как включить медовые соты в рацион

Соты можно использовать в качестве натурального подсластителя:

добавляйте их в йогурт или каши,

сочетайте с сырами на закусочных тарелках,

украсьте десерты или тосты.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.



