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Медовые соты: новый тренд здорового питания или опасность

1:23
Еда

Медовые соты — природное лакомство, которое не только радует вкус, но и приносит пользу организму. Они богаты антиоксидантами, ферментами и полифенолами, что делает их отличной альтернативой обработанным сахарам. Но подойдут ли они всем?

Пчёлы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчёлы

Польза медовых сот

Диетолог Шелли Боллс отметила, что соты — прекрасное дополнение к сырам, йогуртам, тостам или десертам. Они помогают разнообразить рацион и укрепить здоровье.

Основные преимущества:

  • Антиоксиданты и полифенолы: снижают риск хронических заболеваний, включая рак.
  • Ферменты: улучшают пищеварение.
  • Иммунная поддержка: исследования показывают, что соты способствуют укреплению иммунитета.

Кому стоит быть осторожным

Диетолог Триста Бест предупредила, что медовые соты подходят не всем.

  • Аллергия: если у вас аллергия на пыльцу, мед или продукты пчеловодства, стоит отказаться от сот.
  • Диабет: продукт содержит природные сахара, поэтому людям с диабетом нужно проявить осторожность.

Как включить медовые соты в рацион

Соты можно использовать в качестве натурального подсластителя:

  • добавляйте их в йогурт или каши,
  • сочетайте с сырами на закусочных тарелках,
  • украсьте десерты или тосты.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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