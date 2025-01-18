Медовые соты: новый тренд здорового питания или опасность

Медовые соты — природное лакомство, которое не только радует вкус, но и приносит пользу организму. Они богаты антиоксидантами, ферментами и полифенолами, что делает их отличной альтернативой обработанным сахарам. Но подойдут ли они всем?
Диетолог Шелли Боллс отметила, что соты — прекрасное дополнение к сырам, йогуртам, тостам или десертам. Они помогают разнообразить рацион и укрепить здоровье.
Диетолог Триста Бест предупредила, что медовые соты подходят не всем.
Соты можно использовать в качестве натурального подсластителя:
А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.