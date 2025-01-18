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Силикон и еда: как выбрать формы, которые не навредят

2:39
Еда

Силикон окружает нас повсюду — от средств личной гигиены до кухонной утвари. Но безопасен ли он, особенно когда речь идёт о продуктах, контактирующих с пищей? Разберёмся, как выбрать качественные силиконовые изделия для кухни и на что обратить внимание.

формы для выпечки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
формы для выпечки

Как выбрать безопасный силикон

1. Определите тип силикона

Медицинский силикон — идеально безопасен, но дорог. Используется в медицинских и косметических изделиях.
Пищевой силикон — чаще всего яркий и привлекательный. Качество варьируется в зависимости от производителя.
Совет: Проверьте изделие на наличие маркировки FDA или CE — это гарантирует соответствие международным стандартам безопасности.

2. Проверьте запах

Качественный силикон не должен издавать резких или неприятных запахов. Если изделие пахнет уксусом, "селёдкой" или химикатами, от покупки лучше отказаться.

3. Обратите внимание на толщину

Чем толще силикон, тем надёжнее и долговечнее изделие. "Тонкие" формы часто деформируются и не выдерживают высоких температур.

4. Выбирайте проверенные бренды

Качественные изделия стоят дороже, но их безопасность оправдывает цену. Например, испанский бренд Lekue предлагает формы с маркировкой "Platinum Silicone".

Пример цен:

  • Жаровня: 1900 руб.
  • Форма для льда: 400 руб.
  • Коврик для выпечки: 400 руб.

Как не ошибиться при покупке

  • Читайте этикетку: изучите условия эксплуатации, температурные ограничения и адрес производителя.
  • Требуйте сертификаты: магазин обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара.
  • Избегайте дешёвых изделий: особенно на рынках. Качественный силикон не может стоить копейки.

Преимущества качественного силикона

  • Антипригарные свойства: исключают использование масла.
  • Гипоаллергенность: безопасен для здоровья.
  • Устойчивость к кислотам и щелочам: долговечен и практичен.
  • Дизайнерская эстетика: яркий и удобный.

Необычное использование силикона

Силикон популярен не только на кухне. Его используют для создания формовочных компаундов, 3D-печати и даже в декоративно-прикладном искусстве. Бытовые 3D-принтеры уже доступны на рынке, а значит, скоро мы сможем самостоятельно создавать уникальные силиконовые изделия для дома.

Уточнения

Фо́рма для вы́печки — предмет кухонной утвари для выпекания хлеба (хлебопекарная форма), хлебобулочных изделий, кондитерских изделий (пирогов, тортов и печенья) и других блюд с использованием духового шкафа, хлебопекарной или кондитерской печи. Первые формы для выпечки были керамическими. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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