Силикон и еда: как выбрать формы, которые не навредят

Силикон окружает нас повсюду — от средств личной гигиены до кухонной утвари. Но безопасен ли он, особенно когда речь идёт о продуктах, контактирующих с пищей? Разберёмся, как выбрать качественные силиконовые изделия для кухни и на что обратить внимание.
Медицинский силикон — идеально безопасен, но дорог. Используется в медицинских и косметических изделиях.
Пищевой силикон — чаще всего яркий и привлекательный. Качество варьируется в зависимости от производителя.
Совет: Проверьте изделие на наличие маркировки FDA или CE — это гарантирует соответствие международным стандартам безопасности.
Качественный силикон не должен издавать резких или неприятных запахов. Если изделие пахнет уксусом, "селёдкой" или химикатами, от покупки лучше отказаться.
Чем толще силикон, тем надёжнее и долговечнее изделие. "Тонкие" формы часто деформируются и не выдерживают высоких температур.
Качественные изделия стоят дороже, но их безопасность оправдывает цену. Например, испанский бренд Lekue предлагает формы с маркировкой "Platinum Silicone".
Пример цен:
Силикон популярен не только на кухне. Его используют для создания формовочных компаундов, 3D-печати и даже в декоративно-прикладном искусстве. Бытовые 3D-принтеры уже доступны на рынке, а значит, скоро мы сможем самостоятельно создавать уникальные силиконовые изделия для дома.
Фо́рма для вы́печки — предмет кухонной утвари для выпекания хлеба (хлебопекарная форма), хлебобулочных изделий, кондитерских изделий (пирогов, тортов и печенья) и других блюд с использованием духового шкафа, хлебопекарной или кондитерской печи. Первые формы для выпечки были керамическими.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.