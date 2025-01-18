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Простой метод очистки губки за 2 минуты: ваша кухня будет безопасной

1:58
Еда

Кухонные губки — настоящий рай для бактерий. По данным Роспотребнадзора, они могут быть в 200 000 раз грязнее сиденья унитаза, а это более 350 видов микроорганизмов. Но не стоит паниковать! Существуют простые способы минимизировать этот риск.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Светлая кухня

Три правила чистоты для кухонных губок

1. Меняйте губки чаще

Кухонные губки впитывают грязь и бактерии, поэтому важно регулярно их заменять:

  • Если готовите редко, достаточно менять губку раз в месяц.
  • Для семей с детьми или активной готовки — каждую неделю.
  • Не оставляйте губку в сырой среде: влагу бактерии используют для размножения.

2. Выбирайте экологичные материалы

  • Биоразлагаемые губки: сделаны из целлюлозы, сизаля или бамбука, но их тоже нужно менять.
  • Микрофибра: такие губки высыхают быстрее, что снижает рост бактерий, и служат до двух месяцев.
  • Тканевые салфетки: бабушкин метод. Натуральные ткани безопасны для экологии и легко сушатся после использования.

3. Чистите губки регулярно

Самый популярный способ очистки — микроволновка:

  • Удалите остатки пищи и намочите губку.
  • Поместите её в микроволновую печь на посуду или бумажное полотенце.
  • Прогревайте 1–2 минуты, но делайте это по 30 секунд, чтобы не сжечь губку.

Альтернативные методы:

Замачивание в уксусе на 5 минут.
Использование посудомоечной машины (проверьте инструкцию устройства).

Советы для экологов и экономных

Если хотите минимизировать количество отходов, выбирайте многоразовые материалы. Например, губки из микрофибры или тканевые салфетки. Последние легко стираются и подходят для многократного использования.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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