Простой метод очистки губки за 2 минуты: ваша кухня будет безопасной

Кухонные губки — настоящий рай для бактерий. По данным Роспотребнадзора, они могут быть в 200 000 раз грязнее сиденья унитаза, а это более 350 видов микроорганизмов. Но не стоит паниковать! Существуют простые способы минимизировать этот риск.
1. Меняйте губки чаще
Кухонные губки впитывают грязь и бактерии, поэтому важно регулярно их заменять:
2. Выбирайте экологичные материалы
3. Чистите губки регулярно
Самый популярный способ очистки — микроволновка:
Замачивание в уксусе на 5 минут.
Использование посудомоечной машины (проверьте инструкцию устройства).
Если хотите минимизировать количество отходов, выбирайте многоразовые материалы. Например, губки из микрофибры или тканевые салфетки. Последние легко стираются и подходят для многократного использования.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.