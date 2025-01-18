Молочные продукты: когда они полезны, а когда вредны

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Молоко вызывает много споров. Одни считают его полезным только для детей, другие пугают рассказами об антибиотиках и вреде для организма. В этом вопросе попыталась разобраться биохимик и врач лабораторной диагностики Елена Дзюбак.

Фото: wikimapia by Ukko-wc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стакан молока

Антибиотики в молоке: миф или реальность

Эксперт подтвердила, что антибиотики могут присутствовать в продуктах животного происхождения, включая молоко. Однако, если продукт оказался на прилавке, он прошёл клинические испытания и считается безопасным.

"Отказаться от молока из-за этого не стоит. Домашнее молоко может быть полезнее, но его качество проверить сложнее", — отметила Дзюбак.

Кому стоит ограничить молочные продукты

Людям с непереносимостью лактозы: необходимо исключить животное молоко и искать растительные аналоги.

Тем, у кого молоко плохо усваивается: лучше выбирать кисломолочные продукты или выдержанные сыры, которые содержат столько же кальция, но легче воспринимаются организмом.

Польза молочных продуктов

Молочные продукты — источник легкоусвояемого кальция, который необходим для здоровья костей и зубов. Полный отказ от молочки без медицинских причин может привести к дефициту этого важного микроэлемента.

Уточнения

Лакто́за — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы.



