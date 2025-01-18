Как напитки меняют цвет зубов? Результаты вас удивят

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Какие напитки наиболее вредны для зубной эмали? Стоматолог Майлз Мэдисон провёл необычный эксперимент, чтобы выяснить, как различные жидкости влияют на цвет и состояние зубов. Результаты оказались неожиданными.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина чистит зубы

Эксперимент с напитками

Американский стоматолог поместил четыре удалённых зуба в сосуды с разными напитками:

красное вино,

кофе,

чай,

кола.

Зубы находились в жидкостях 10 дней. После этого врач оценил, как изменился их внешний вид.

Результаты

Красное вино

Этот напиток стал "лидером" по красящему эффекту. Оно окрасило эмаль и корень зуба в фиолетовый цвет, сделав его неузнаваемым. Кофе

Напиток придал зубу жёлтый оттенок, а корень стал темно-коричневым. Чай

Менее агрессивный в плане окрашивания. Он оставил минимальный пигмент на зубах. Кола

Этот напиток стал самым разрушительным. Из-за содержащейся кислоты зуб оказался не только окрашенным, но и частично разъеденным.

Напитки с высоким содержанием кислот и красящих веществ серьёзно влияют на состояние эмали и корня зуба. Если вы хотите минимизировать вред, стоматологи рекомендуют:

избегать длительного контакта зубов с красящими напитками,

использовать трубочки для питья,

ополаскивать рот водой после употребления таких напитков.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.





