Как напитки меняют цвет зубов? Результаты вас удивят

Какие напитки наиболее вредны для зубной эмали? Стоматолог Майлз Мэдисон провёл необычный эксперимент, чтобы выяснить, как различные жидкости влияют на цвет и состояние зубов. Результаты оказались неожиданными.
Американский стоматолог поместил четыре удалённых зуба в сосуды с разными напитками:
Зубы находились в жидкостях 10 дней. После этого врач оценил, как изменился их внешний вид.
Напитки с высоким содержанием кислот и красящих веществ серьёзно влияют на состояние эмали и корня зуба. Если вы хотите минимизировать вред, стоматологи рекомендуют:
Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.