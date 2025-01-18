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Как напитки меняют цвет зубов? Результаты вас удивят

1:29
Еда

Какие напитки наиболее вредны для зубной эмали? Стоматолог Майлз Мэдисон провёл необычный эксперимент, чтобы выяснить, как различные жидкости влияют на цвет и состояние зубов. Результаты оказались неожиданными.

Мужчина чистит зубы
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит зубы

Эксперимент с напитками

Американский стоматолог поместил четыре удалённых зуба в сосуды с разными напитками:

  • красное вино,
  • кофе,
  • чай,
  • кола.

Зубы находились в жидкостях 10 дней. После этого врач оценил, как изменился их внешний вид.

Результаты

  1. Красное вино
    Этот напиток стал "лидером" по красящему эффекту. Оно окрасило эмаль и корень зуба в фиолетовый цвет, сделав его неузнаваемым.
  2. Кофе
    Напиток придал зубу жёлтый оттенок, а корень стал темно-коричневым.
  3. Чай
    Менее агрессивный в плане окрашивания. Он оставил минимальный пигмент на зубах.
  4. Кола
    Этот напиток стал самым разрушительным. Из-за содержащейся кислоты зуб оказался не только окрашенным, но и частично разъеденным.

Напитки с высоким содержанием кислот и красящих веществ серьёзно влияют на состояние эмали и корня зуба. Если вы хотите минимизировать вред, стоматологи рекомендуют:

  • избегать длительного контакта зубов с красящими напитками,
  • использовать трубочки для питья,
  • ополаскивать рот водой после употребления таких напитков.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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