Экзотика в рационе: как правильно включить её в меню

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Экзотические фрукты уже давно не редкость на российских столах. Однако, несмотря на их пользу, такие продукты могут не всегда подойти нашему организму. Диетолог Полина Журавлёва рассказала, в чём заключаются риски употребления экзотических плодов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Авокадо

В чём опасность экзотики

Аллергические реакции:

Экзотические фрукты, такие как манго и авокадо, могут вызывать перекрёстные аллергии. Например, люди с чувствительностью к латексу рискуют столкнуться с подобной реакцией.

Экзотические фрукты, такие как манго и авокадо, могут вызывать перекрёстные аллергии. Например, люди с чувствительностью к латексу рискуют столкнуться с подобной реакцией. Химическая обработка:

Для длительной транспортировки фрукты часто обрабатывают фунгицидами и покрывают воском. Смыть эти вещества водой бывает сложно, поэтому кожуру лучше снимать.

Для длительной транспортировки фрукты часто обрабатывают фунгицидами и покрывают воском. Смыть эти вещества водой бывает сложно, поэтому кожуру лучше снимать. Непривычность для организма:

Продукты, нехарактерные для нашего рациона, могут вызывать дискомфорт, особенно у людей с заболеваниями ЖКТ.

Как безопасно употреблять экзотические фрукты

Начинайте с малого. Добавляйте в рацион маленькими порциями и наблюдайте за реакцией организма.

Избегайте кожуры. Снимайте её, чтобы снизить риск воздействия химических веществ.

Осторожно для детей и людей с болезнями ЖКТ. Экзотика может быть слишком агрессивной для их пищеварительной системы.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. Аллергия возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами, а сами аллергические реакции являются ненормальными реакциями иммунной системы на такие вещества.



