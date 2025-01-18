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Экзотика в рационе: как правильно включить её в меню

1:20
Еда

Экзотические фрукты уже давно не редкость на российских столах. Однако, несмотря на их пользу, такие продукты могут не всегда подойти нашему организму. Диетолог Полина Журавлёва рассказала, в чём заключаются риски употребления экзотических плодов.

Авокадо
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Авокадо

В чём опасность экзотики

  • Аллергические реакции:
    Экзотические фрукты, такие как манго и авокадо, могут вызывать перекрёстные аллергии. Например, люди с чувствительностью к латексу рискуют столкнуться с подобной реакцией.
  • Химическая обработка:
    Для длительной транспортировки фрукты часто обрабатывают фунгицидами и покрывают воском. Смыть эти вещества водой бывает сложно, поэтому кожуру лучше снимать.
  • Непривычность для организма:
    Продукты, нехарактерные для нашего рациона, могут вызывать дискомфорт, особенно у людей с заболеваниями ЖКТ.

Как безопасно употреблять экзотические фрукты

  • Начинайте с малого. Добавляйте в рацион маленькими порциями и наблюдайте за реакцией организма.
  • Избегайте кожуры. Снимайте её, чтобы снизить риск воздействия химических веществ.
  • Осторожно для детей и людей с болезнями ЖКТ. Экзотика может быть слишком агрессивной для их пищеварительной системы.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. Аллергия возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами, а сами аллергические реакции являются ненормальными реакциями иммунной системы на такие вещества.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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