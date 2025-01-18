Экзотика в рационе: как правильно включить её в меню

Экзотические фрукты уже давно не редкость на российских столах. Однако, несмотря на их пользу, такие продукты могут не всегда подойти нашему организму. Диетолог Полина Журавлёва рассказала, в чём заключаются риски употребления экзотических плодов.
Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. Аллергия возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами, а сами аллергические реакции являются ненормальными реакциями иммунной системы на такие вещества.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.