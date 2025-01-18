Сосиски с брокколи: новый взгляд на здоровый завтрак

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Считается, что колбаса и сосиски — одни из самых вредных продуктов. Однако доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "Формула еды" на канале "Россия 1", утверждает, что всё зависит от способа приготовления. Он предложил заменить стандартную яичницу с колбасой на более полезное блюдо.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сосиски

Рецепт полезного завтрака

Основой нового блюда становятся сосиски из индейки, брокколи и сыр. Если брокколи нет, её можно заменить цветной или брюссельской капустой, а также кабачками.

Для порции на троих понадобятся:

150 г брокколи,

120 г нежирных сливок,

2 яйца,

творожный сыр,

щепотка соли, перца и сушёного чеснока.

Приготовление:

Смешайте сливки, яйца, творожный сыр и специи, взбейте до однородной массы. На оливковом масле обжарьте нарезанные сосиски из индейки и кусочки красного сладкого перца. Добавьте заливку, равномерно распределите её по сковороде. Посыпьте блюдо сыром и готовьте в микроволновке 4 минуты.

Почему это блюдо полезно

Мясо индейки — отличный источник белка с низким содержанием жиров, что делает его подходящим даже для диабетиков. Кроме того, индейка богата витамином PP, который поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



