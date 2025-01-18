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Сосиски с брокколи: новый взгляд на здоровый завтрак

1:27
Еда

Считается, что колбаса и сосиски — одни из самых вредных продуктов. Однако доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "Формула еды" на канале "Россия 1", утверждает, что всё зависит от способа приготовления. Он предложил заменить стандартную яичницу с колбасой на более полезное блюдо.

Сосиски
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосиски

Рецепт полезного завтрака

Основой нового блюда становятся сосиски из индейки, брокколи и сыр. Если брокколи нет, её можно заменить цветной или брюссельской капустой, а также кабачками.

Для порции на троих понадобятся:

  • 150 г брокколи,
  • 120 г нежирных сливок,
  • 2 яйца,
  • творожный сыр,
  • щепотка соли, перца и сушёного чеснока.

Приготовление:

  1. Смешайте сливки, яйца, творожный сыр и специи, взбейте до однородной массы.
  2. На оливковом масле обжарьте нарезанные сосиски из индейки и кусочки красного сладкого перца.
  3. Добавьте заливку, равномерно распределите её по сковороде.
  4. Посыпьте блюдо сыром и готовьте в микроволновке 4 минуты.

Почему это блюдо полезно

Мясо индейки — отличный источник белка с низким содержанием жиров, что делает его подходящим даже для диабетиков. Кроме того, индейка богата витамином PP, который поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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