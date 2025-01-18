Считается, что колбаса и сосиски — одни из самых вредных продуктов. Однако доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "Формула еды" на канале "Россия 1", утверждает, что всё зависит от способа приготовления. Он предложил заменить стандартную яичницу с колбасой на более полезное блюдо.
Основой нового блюда становятся сосиски из индейки, брокколи и сыр. Если брокколи нет, её можно заменить цветной или брюссельской капустой, а также кабачками.
Для порции на троих понадобятся:
Мясо индейки — отличный источник белка с низким содержанием жиров, что делает его подходящим даже для диабетиков. Кроме того, индейка богата витамином PP, который поддерживает здоровье сердца и сосудов.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.